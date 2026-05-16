Frontmen benda Lavina nastupa za Srbiju na Evroviziji 2026 u kostimu teškom 20 kilograma

Predstavnici Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji, članovi grupe Lavina, priredili su vrhunski performans pred bečkom publikom i stručnim telom. Momci su iskoristili nastup pod rednim brojem 9 da još jednom demonstriraju svoj talenat i rezultate višemesečnog truda, ostavljajući snažan utisak neposredno pred finalni okršaj.

Pogledajte nastup grupe Lavina:

Usavršena scenografija bez tehničkih smetnji

Najveći napredak uočen je u vizuelnoj prezentaciji pesme, gde je eliminisan detalj koji je ranije kvario estetski dojam. Naime, u prethodnim pojavljivanjima i tokom polufinalne večeri, gledaoci su u kadru mogli videti asistenta koji sa bine uklanja Lukin plašt. Za ovaj nastup, taj tehnički nedostatak je uspešno rešen, pa je pomoćno osoblje ostalo nevidljivo za kamere. Ovakva korekcija doprinela je da čitava tačka deluje daleko profesionalnije, uigranije i vizuelno besprekorno.

Popularnost i odnos sa obožavaocima u Beču

Dok traju poslednje pripreme za najvažnije veče, članovi Lavine postaju sve prepoznatljiviji na ulicama Beča. Iako se polako privikavaju na novostečenu slavu, ostaju prizemni i ističu da im pažnja fanova izuzetno prija.

"To nama nije teško, samo nam je čudno što ljudi žele da se slikaju s nama, ali je bilo mnogo lepo," priznali su skromno mladi muzičari.

Emotivan doček u krugu porodice i prijatelja

Veliki uspeh i prolazak dalje bend je proslavio u intimnoj atmosferi hotela, gde su ih najmiliji iznenadili organizovanim slavljem. Taj trenutak pažnje, koji nisu očekivali, bio je savršen način da povrate energiju pred odlučujući nastup.

"Bio je doček u hotelu, kao mini žurka, gde smo jeli i otišli da spavamo. Porodice su nas častile, to je bilo baš prijatno iznenađenje, tu su bili i prijatelji, a nismo nikog očekivali, bili smo emotivno zatečeni," otkrili su članovi grupe.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

