Slušaj vest

Podrška našim predstavnicima na Evroviziji 2026 dolazi sa svih strana, ali jedna veza između srpskog tima i bugarske delegacije posebno je privukla pažnju javnosti. Devojka Luke Aranđelovića, frontmena grupe Lavina, koja je na društvenoj mreži Tik-tok prepoznatljiva pod umetničkim imenom marcy.tettt, otkrila je zanimljiv detalj o svojoj saradnji sa bugarskom zvezdom Darom.

Kreativnost na delu

Mlada umetnica, koja je već duže vreme u emotivnoj vezi sa Lukom, podelila je sa svojim pratiocima priču o tome kako je njena kreativnost prešla granice naše zemlje. Naime, ona je bila angažovana na specifičnom zadatku - oslikavanju haljine koju je bugarska predstavnica Dara nosila za potrebe jednog svog muzičkog spota.

Ovaj podatak izazvao je oduševljenje među ljubiteljima Evrovizije, jer pokazuje da se umetnici iz regiona međusobno podržavaju i sarađuju čak i pre nego što se sretnu na velikoj evrovizijskoj sceni. U svojim objavama, marcy.tettt je dokumentovala deo procesa stvaranja ove unikatne kreacije. Kao neko ko se bavi vizuelnom umetnošću, istakla je da je rad za bugarsku pevačicu bio veliki izazov, ali i čast. Dara, koja važi za jednu od najmodernijih pop zvezda u Bugarskoj, poznata je po svom ekscentričnom stilu, u koji se ručno oslikana haljina srpske umetnice savršeno uklopila.

Pogledajte nastup bugarske predstavnice na Evroviziji 2026:

1/12 Vidi galeriju Bugarska, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Ljubavna veza Luke i Marije

Iza velikog uspeha Luke Aranđelovića stoji i snažna emotivna podrška. On je dugogodišnjoj vezi sa izvesnom Marijom, koja mu je tokom čitavog evrovizijiskog procesa, a i ranije, bila najveći oslonac.

Pogledajte fotografije Lukine devojke:

1/4 Vidi galeriju Devojka Luke Aranđelovića - Marija Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

Neposredno nakon što je saopšteno da je grupa obezbedila prolazak u finale, Marija se oglasila putem društvene mreže Instagram.

Lavina, Evrovizija 2026 Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

Kako bi pokazala koliko je ponosna na njegov trud i uspeh, objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz kratku, ali veoma emotivnu poruku: "Zaslužuješ sve ovo".

Pogledajte video: Ruslana navija za Srbiju