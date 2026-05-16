Švedska predstavnica na Evroviziji 2026, Felisija, onesvestila se nakon generalne probe održane u petak uveče, ali njen tim tvrdi da će, uprkos dehidrataciji i iscrpljenosti, biti spremna za večerašnji finalni nastup. Napetost uoči finala Evrovizije 2026 porasla je nakon što je pevačici pozlilo neposredno posle ključne probe.

Drama iza pozornice

Kako izveštava švedski "Aftonbladet", mlada pevačica je trebala da nakon nastupa da izjave za medije, ali je umesto nje pred novinare izašao njen tim i objasnio šta se dogodilo.

Pogledajte nastup predstavnice Švedske na Evroviziji 2026:

"Felisiji je već u grin rumu pozlilo i osećala je vrtoglavicu. Kada smo sišli u garderobu, onesvestila se. Pozvali smo lekare, ali sada je sve u redu", izjavila je šefica švedske delegacije Lota Furebek.

Uzrok su iscrpljenost i vrućina

Prema rečima njenog tima, uzrok kolapsa su dehidratacija, velika vrućina i uska odeća tokom višesatnih proba. Iako je situacija zabrinula članove delegacije, lekari smatraju da nema ozbiljnijih posledica.

"Ako sada dobije dovoljno tečnosti, hrane i odmora, verujem da će do večeras ponovo biti na nogama", poručila je Furebek.

Tim je takođe naglasio kako ovaj događaj nije povezan sa problemima sa glasom koje je pevačica imala ranije tokom nedelje.

"Danas se osećala odlično i bila je veoma uzbuđena pre izlaska na pozornicu. Nakon nastupa bila je srećna, a vrtoglavica se pojavila tek kasnije", dodala je šefica švedskog tima.

Bez povreda prilikom pada

Iz diskografske kuće "Warner Music" poručili su kako je ceo tim uz Felisiju te da će je otpratiti do hotela kako bi se osigurali da se potpuno oporavi pre finalne večeri. Potvrđeno je i da se pevačica nije povredila.

"Bila je u čučnju kada se onesvestila, tako da nije reč o ozbiljnom padu", objasnila je Furebek.

Generalna proba u petak uveče jedna je od najvažnijih jer nastupe ocenjuju nacionalni žiriji, čiji glasovi značajno utiču na konačni rezultat.

(Kurir.rs/Index)

