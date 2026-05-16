Izraelska TV na udaru kritika: Napravila propust za zastavom Jermenije i Azerbejdžana, svi misle da je namerno
Izraelska javna televizija našla se na udaru kritika nakon što je tokom polufinalne večeri Evrovizije za Jermeniju i Azerbejdžan prikazala istu zastavu. U prenosu uživo na kanalu Kan 11, u grafici sa spiskom zemalja učesnica, uz ime Jermenije greškom je prikazana zastava susednog Azerbejdžana, piše "Eurovisionfun".
Gledaoci optužuju televiziju
Propust je brzo izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a deo gledalaca optužio je televiziju s obzirom na složenu političku istoriju između dve zemlje. Pod rednim brojevima 2 i 7 postavili su zastavu Azerbejdžana, a jedan od tih brojeva predstavlja Jermeniju.
Zbog izrazito napetih odnosa Jermenije i Azerbejdžana, ali i bliske saradnje Izraela sa Azerbejdžanom, mnogi korisnici društvenih mreža grafiku su protumačili kao "namernu političku poruku kojom se dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Jermenije".
Moguća je greška zbog brzine produkcije
Uzimajući u obzir kratke rokove i dinamičnost produkcije televizijskog prenosa uživo, grafika je možda greškom pripremljena tokom procesa izrade.
Obožavaoci takmičenja sada čekaju da li će se televizija ili produkcijski tim oglasiti povodom ove kontroverze.
(Kurir.rs/Index)
