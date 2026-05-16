Poznati hrvatski kreator Nikolas Diamane Radošević, čije su kreacije ove godine obeležile vizuelni identitet srpskog tima u Beču, javno je uputio reči ohrabrenja našim muzičarima uoči finalne večeri. On je pružio svesrdnu podršku bendu Lavina, koji se večeras bori za prestižnu evrovizijsku titulu.

Poruka snage i umetničko nadahnuće

Uz fotografiju na kojoj članovi grupe poziraju u njegovim unikatnim kostimima, dizajner je istakao ključne motive koji prate njihov nastup.

"Moć, borbenost, ranjivost. Veliko finale Evrovizije, tu smo," poručio je Nikolas, naglašavajući spremnost tima za odlučujući momenat.

Pored srpskih predstavnika, umetnik je stao i uz svoje sunarodnice iz grupe Lelek, koje nastupaju sa numerom "Andromeda", a kojima je takođe poveren zadatak izrade scenske garderobe.

Finale u Beču: Lavina pod rednim brojem 9

Velika završnica najpopularnijeg muzičkog takmičenja održava se večeras, 16. maja, u glavnom gradu Austrije. Predstavnici Srbije nastupiće u prvoj polovini večeri, a pesmu "Kraj mene" izvešće deveti po redu. Iako su pripreme protekle u najboljem redu, kladionice pokazuju blage promene u raspoloženju publike i stručnjaka.

Stanje na kladionicama i pozicije suseda

Uoči samog finala, grupa Lavina zabeležila je minimalan pad u prognozama - sa 19. mesta pomerili su se na 20. poziciju favorita za trijumf. Slična situacija zadesila je i hrvatske predstavnice. Hrvatska se dugo zadržala na visokom 12. mestu, ali je pred samu završnicu skliznula na 15. poziciju svetskih evrovizijskih predviđanja.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 51.85% Da 38.85% Samo finale 9.3%

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

