Uoči velike završnice Evrovizije 2026, koja se održava večeras, atmosfera u našem timu dostigla je vrhunac. Boje Srbije braniće grupa Lavina sa numerom "Kraj mene", a na scenu će izaći pod devetim rednim brojem. Da su momci, uprkos tremi, zadržali vedar duh i sjajno raspoloženje, potvrdio je i frontmen benda Luka Aranđelović svojom najnovijom objavom.

Duhoviti omaž evrovizijskoj legendi

Na zvaničnim profilima srpske delegacije osvanuo je snimak koji je za kratko vreme postao viralan. Luka je odlučio da nasmeje pratioce tako što je sinhronizovao svoj video uz kultnu izjavu Nenada Kneževića Kneza sa takmičenja iz 2015. godine. Harizmatični pevač je, imitirajući Knezove pokrete i pokazujući na svoju scensku odeću, poslao šaljivu poruku fanovima širom Evrope.

"Moji dragi prijatelji tako sam uzbuđen. Nešto će biti večeras, ne znam ali bićemo najbolji. Obećavam. Moje srećne cipele, specijalno za Evroviziju i moj srećni kostim, specijalno za večeras. Vidimo se večeras", poručio je Luka kroz čuveni audio-zapis.

Podrška stiže sa svih strana

Ovaj simpatičan potez naišao je na lavinu pozitivnih reakcija, a društvene mreže su preplavljene porukama podrške u kojima navijači predviđaju visok plasman, pa čak i pobedu našim momcima. Pored domaće publike, vetar u leđa Lavini daju i kolege iz regiona, među kojima se posebno istakla podrška hrvatskog dizajnera Nikolasa Diamanea Radoševića, što dodatno potvrđuje kvalitet i popularnost srpske pesme ove godine.

