U bečkoj dvorani Štathale traje odbrojavanje do velikog finala Evrovizije 2026. Nakon dve polufinalne večeri koje su protekle bez većih poteškoća, u centru pažnje sada će biti 25 izvođača. To bi moglo da obraduje deo gledalaca jer će voditelji Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski u finalu imati znatno manju ulogu nego u polufinalima, piše Heute.

Manje voditelja nakon kritika

Tokom proba u petak postalo je jasno da će Svarovski i Ostrovski biti znatno manje prisutni nego u polufinalima. Tada su sa dugim najavama, kao i pevačkim i plesnim tačkama, često bili u prvom planu, što se nije svidelo delu publike i izazvalo je brojne kritike.

Voditelji, Evrovizija 2026, Beč Foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

U finalu će situacija biti drugačija. Više prostora dobiće izvođači, a šou će otvoriti prošlogodišnji pobednik Džej-Džej (JJ). Emili Basvin, voditeljka zadužena za grin rum, takođe će preuzeti deo najava između nastupa.

Fokus na muzici i jubileju

Svarovski i Ostrovski će se u subotu više povući u pozadinu i, između ostalog, navodno neće ponovo pevati. Gledaocima kojima se humor i nastupi voditeljskog dvojca nisu dopali, finale bi zato moglo da bude znatno prijatnije za gledanje.

Voditelji, Evrovizija 2026, Beč Foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Publika se može radovati i ponovnom susretu sa brojnim bivšim evrovizijskim zvezdama kao što su Lordi, Ruslana i Aleksander Ribak, koji će se vratiti na pozornicu povodom 70. godišnjice takmičenja. Redosled nastupa u finalu možete pronaći ovde.

