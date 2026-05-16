Američka voditeljka Megin Keli oštro je kritikovala glumicu Demi Mur zbog njenog, kako tvrdi, "šokantnog" izgleda na Filmskom festivalu u Kanu. Glumica se na crvenom tepihu pojavila u svetlucavoj haljini bez naramenica koja je naglasila njenu vitku figuru, što je Kelijevu podstaklo na niz oštrih komentara.

Voditeljka Megin Keli Foto: Laura Brett / Sipa USA / Profimedia

Oštre kritike na račun izgleda

Haljina je dodatno istakla njene ruke, što je voditeljki posebno zasmetalo.

"Šokantno je mršava. Iskreno, izgleda anoreksično, sama kost i koža", rekla je u sredu u svojoj emisiji. Keli se posebno osvrnula na fotografije na kojima glumica pozira raširenih ruku, a koje su, prema njenom mišljenju, pokazale koliko je zapravo mršava. „Izgleda poput žrtve holokausta. Oprostite, ali jedva da ima mišića. Ovo ne bi smelo da se slavi“, izjavila je voditeljka.

"Ne želim da je osuđujem jer mislim da se nosi sa nečim, očigledno nečim emocionalnim, ali moramo progovoriti i reći - ne, ne, ne, ovo nije zdravo i nije privlačno. Uz svo dužno poštovanje, mislim da zapravo treba da je posramimo i kažemo da je to neprivlačno, jer bez tog dodatnog nivoa srama nećete sprečiti mlade devojke da požele da je oponašaju", dodala je Keli.

Murova u žiriju festivala

Inače, Demi Mur je članica žirija na ovogodišnjem festivalu i ocenjuje filmove koji se premijerno prikazuju kako bi se odlučilo o dobitniku Zlatne palme. Pored nje, u žiriju su i reditelji Pak Čan-Vuk, Lora Vandel, Dijego Sespedes i Kloi Žao, kao i glumci Rut Nega, Isak de Bankole, Stelan Skarsgard i scenarista Pol Laverti.

