Glumica Aja Naomi King privukla je veliku pažnju na ovogodišnjem Kanskom festivalu filma zahvaljujući hrabrom i veoma provokativnom modnom izdanju na crvenom tepihu.

Efektna haljina sa potpisom Tamare Ralf odmah je postala jedna od najkomentarisanijih kreacija večeri. Asimetričan kroj i upečatljiva nežna boja savršeno su pristajali glumici, ali je pažnju javnosti posebno privukao detalj zbog kog je tokom poziranja morala stalno da pridržava haljinu.

Pogledajte kako je izgledala Aja Naomi King:

Aja Naomi King, Kanski festival 2026

Nezgodna situacija na crvenom tepihu

Kada se okrenula pred fotografima, mnogi su primetili da ispod haljine, po svemu sudeći, nije nosila donji veš. Upravo zbog toga Aja Naomi King je sve vreme pazila kako se kreće i rukom kontrolisala visoki prorez i otvoreni deo kreacije kako bi izbegla neprijatnu situaciju pred kamerama. Sudeći po fotografijama koje su se kao poplava proširile internetom, vetar joj nije bio saradnik. Ipak, deo publike na društvenim mrežama pretpostavlja da je glumica zapravo nosila bodi u boji kože, toliko diskretan da je gotovo bio neprimetan.

Stajling koji je izazvao lavinu komentara

Uz izazovnu haljinu, glumica je kombinovala srebrni nakit i elegantne salonke, čime je kompletan izgled dobio dodatnu dozu glamura i seksepila. Mnogi smatraju da je upravo ovo jedno od najupečatljivijih modnih izdanja festivala i da je cilj bio jasan - ostaviti snažan utisak na crvenom tepihu u Kanu. Mnogi modni komentatori već je nazivaju jednom od najprovokativnijih zvanica ovogodišnjeg festivala u Kanu.

(Kurir.rs/Ona)

