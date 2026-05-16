Slavna holivudska glumicaRejčel Mekadams snimljena je tokom svog boravka u Beogradu gde je došla posebnim povodom.

Naime, ona se u srpskoj prestonici našla posebnom prilikom. Reč je o novom filmu na kojem radi, a radnja se odvija upravo ovde. Rejčel snima film "2034", triler koji se dešava u bliskoj budućnosti u kojoj dominira veštačka inteligencija. Režiju poptisuje poznati glumac Džozef Gordon-Levit, a iza filma stoji Netfliks.

Zvezda filma "Beležnica" Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Tokom predaha na setu boravila je u kafiću na Slaviji, a koji je u vlasništvu košarkaša Tadije Dragićevića i njegove supruge.

Košarkaš je objasnio detaljno kako se ova zvezda ponašala i otkrud ona u Beogradu:

"Iskreno mi smo se iznenadili jer smo sedeli u drugom delu lokala. Naša barista je videla i primetila Rejčel koja je sedela sa decom i mužem. Rekla nam je: "Ljudi, da li je moguće da je ovo Rejčel Mekadams? Odakle, šta?". Supruga Sandra i ja smo se onda prošetali do tog dela kafića zagledali, ispričali sa njom, zahvalili što su došli tu... Bila je preljubazna, rekla nam je da snimaju film, bila je ljubazna, sve Bog zna kako. Neverovatno ljubazna i ležerna osoba, zamolili smo je za sliku za uspomenu, rekla je da nije nikakav problem. Svi smo odrasli uz Notebook i mnoge njene filmove - kaže Tadija za Direktno.

Rejčel Mekadams proslavila se glavnom ženskom ulogom u filmu "Beležnica" koji ju je vinuo u zvezde.

Tri decenije nakon što je film Beležnica prvi put prikazana u bioskopima, 25. juna 2004. godine, njen srceparajući kraj i dalje je duboko urezan u sećanja obožavalaca.

Ikonični film, rađen po romanu Nikolasa Sparksa, prati ljubavnu priču bogate tinejdžerke Eli Hamilton (Rejčel Mekadams) i lokalnog momka Noua Kalhuna (Rajan Gosling), koje razdvoje njeni roditelji. Beležnica se završava snažnim preokretom koji otkriva sudbinu para u starijim godinama.

