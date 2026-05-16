Svi fanovi Evrovizije dobro pamte jednu od najvećih zvezda ovog takmičenje čija pesma se peva i 22 godine nakon što je trijumfovala na velikoj sceni i pokorila Evropu. Ruslana se tada proslavila i donela pobedu Ukrajini, a večeras ćemo je u finalu ponovo videti.

Ruslana danas Foto: Eva Plevier / AFP / Profimedia

Ona će u finalu u Beču, a koje je na programu od 21 čas, narpaviti pravi spektekl sa grupom Lordi. Najveća podrška pevačici je svakako njen suprug Oleksandr koji je bio veoma raspoložen, a čak je u jednom momentu i razgovarao na srpskom.

Muz pevačice Ruslane Foto: MONDO/MarinaCvetkovic

"Dragi prijatelji i braće, nadam se da ćemo se uskoro videti. Volim vas", rekao je on kroz osmeh", novinarima Monda.

Inače, njih dvoje su u braku od 1995. godine, a Oleksandr je njen dugogodišnji menadžer, sa kojim vodi Luxen Studio. Par blisko sarađuje na njenoj muzici i kreativnim projektima.

Ruslana navija za Lavinu

Nakon spektakularnog susreta sa Lordom, Ruslana je iznela i svoje impresije o srpskim predstavnicima bendu "Lavina" koji, po svemu sudeći, ne prestaju da ubiraju simpatije širom sveta.

"Navijam za Srbiju jer su mi neke države draže nego druge. Srbija pobeđuje ne samo ove, već svake godine", rekla je Ruslana za Mondo.

Ovako Ruslana danas izgleda Foto: MONDO/MarinaCvetkovic

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"

Nemačka – Sara Engels, "Fire"

Izrael – Noam Betan, "Michelle"

Belgija – Esila, "Dancing on the ice"

Albanija – Alis, "Nân"

Grčka – Akilas, "Ferto"

Ukrajina – Leleka, "Ridnym"

Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"

Srbija – Lavina, "Kraj mene"

Malta – Ejdan, "Bella"

Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"

Bugarska – Dara, "Bangaranga"

Hrvatska – Lelek, "Andromeda"

Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"

Francuska – Monro, "Regarde"

Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"

Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"

Poljska – Alicja, "Pray"

Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"

Švedska – Felicija, "My system"

Kipar – Antigoni, "Jalla"

Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"

Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"

Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"

Austrija – Kozmo, "Tanzschein"