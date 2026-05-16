Evropa večeras bira pobednika jubilarne 70. Evrovizije. U velikom finalu takmiće se 25 država, ali samo jedan može odneti pobedu. Srpski predstavnik, bend "Lavina" nastupiće 9. po redu, a program ovog muzičkog spektakla počinje u 21 čas sa prenosom na RTS 1.

Ovako je izgledao nastup Lavine na Evroviziji:

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina, Evrovizija 2026

Šta nas večeras očekuje

Večerašnji program otvoriće prošlogodišnji pobednik Džej Džej performansom The Queen of the Night. Nakon zvaničnog dela programa i zatvaranja linija za glasanje, slede revijalni nastupu.

Povodom 70 godina takmičenja, na sceni će se okupiti legende: Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, „Lordi" i Helena Paparizu.

Pred samo proglašenje pobednika, poznati austrijski producent i di-džej Parov Stelar, i nekadašnji predstavnik Austrije Cezar Sampson, prirediće vizuelno-muzički omaž Beču.

Sistem glasanja

Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesma, i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke ali i onlajn na www.esc.vote. Svako može glasati najviše deset puta.

Publiku pred ekranima, kao i onu u dvorani, kroz program finala, će voditi Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, kao što su to činili i tokom obe polufinalne večeri.

Jedno je sigurno: spoj muzike, scenskih spektakala i strateške produkcije čini finale u Beču jednim od najiščekivanijih i najnepredvidljivijih u novijoj istoriji takmičenja.

Šta kažu kladionice?

Samo nekoliko sati pred finale evrovizijske kladionice već imaju jasne predikcije ko bi mogao doći do laskave titule pobednika. Prvo mesto i dalje drži Finska, dok je Grčka dosta pala te je sa drugog došla do četvrtog mesta. Iznad nje su Australija i Bugarska.

Što senašeg regiona tiče, najbolju poziciju zauzima Rumunija koja je na 6. mestu. Srpski predstavnici su, prema predviđanjima klacionica, na 21. poziciji.