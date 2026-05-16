Slušaj vest

Evropa večeras bira pobednika jubilarne 70. Evrovizije. U velikom finalu takmiće se 25 država, ali samo jedan može odneti pobedu. Srpski predstavnik, bend "Lavina" nastupiće 9. po redu, a program ovog muzičkog spektakla počinje u 21 čas sa prenosom na RTS 1.

Ovako je izgledao nastup Lavine na Evroviziji:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta nas večeras očekuje

Večerašnji program otvoriće prošlogodišnji pobednik Džej Džej performansom The Queen of the Night. Nakon zvaničnog dela programa i zatvaranja linija za glasanje, slede revijalni nastupu.

Povodom 70 godina takmičenja, na sceni će se okupiti legende: Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, „Lordi" i Helena Paparizu.

Pred samo proglašenje pobednika, poznati austrijski producent i di-džej Parov Stelar, i nekadašnji predstavnik Austrije Cezar Sampson, prirediće vizuelno-muzički omaž Beču.

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Sistem glasanja
Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesma, i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke ali i onlajn na www.esc.vote. Svako može glasati najviše deset puta.

Publiku pred ekranima, kao i onu u dvorani, kroz program finala, će voditi Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, kao što su to činili i tokom obe polufinalne večeri.

Jedno je sigurno: spoj muzike, scenskih spektakala i strateške produkcije čini finale u Beču jednim od najiščekivanijih i najnepredvidljivijih u novijoj istoriji takmičenja.

Evrovizija 2026 logo
Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Šta kažu kladionice?

Samo nekoliko sati pred finale evrovizijske kladionice već imaju jasne predikcije ko bi mogao doći do laskave titule pobednika. Prvo mesto i dalje drži Finska, dok je Grčka dosta pala te je sa drugog došla do četvrtog mesta. Iznad nje su Australija i Bugarska.

kladionice Evrovizija
kladionice Evrovizija Foto: EUROVISIONWORLD.COM / SCREENSHOT

 Što senašeg regiona tiče, najbolju poziciju zauzima Rumunija koja je na 6. mestu. Srpski predstavnici su, prema predviđanjima klacionica, na 21. poziciji.

Ne propustitePop kulturaRuslana se se posle 22 godine vraća na Evroviziju: Ovako izgleda muž pevačice koja je podigla Evropu na noge
ruslana.jpg
Pop kulturaOglasio se Luka iz "Lavine" pred samo finale Evrovizije: Izimitirao našeg čuvenog pevača, mreže buknule (video)
Grupa Lavina, Evrovizija 2026
Pop kultura"Lelek" i Ruslana zapevale zajedno: Pobednica Evrovizije podržala Srbiju, a sad "ukrstila" glas sa Hrvaticama
Grupa Lelek i Ruslana zapevale Wild Dances na Evroviziji 2026
Pop kulturaPoznati Hrvat javno podržao "Lavinu": Poslao im snažnu poruku pred finale Evrovizije 2026 (foto)
Grupa Lavina tokom nastupa na Evroviziji

02:05
Rediteljka scenskog nastupa Lavine nam objasnila da li su momci teški za saradnju i kako sve izgleda: Progovorila o tehničkim problemima Izvor: MONDO/Marina Cvetković