Snimci nastupa iz drugog polufinala Evrovizije 2026već su izazvali veliku pažnju publike na Jutjubu, a brojke pokazuju da se pojedini izvođači jasno izdvajaju od konkurencije. Iako pregledi na ovoj platformi ne mogu sa sigurnošću da predvide konačan rezultat u finalu, oni često otkrivaju koje pesme su privukle najviše interesovanja fanova.

Prema pregledu koji je objavio ESCXTRA, nastupi iz drugog polufinala za kratko vreme prikupili su stotine hiljada pregleda, ali poredak po gledanosti doneo je i nekoliko iznenađenja.

Malta prva po pregledima, Bugarska ima jači angažman publike

Na vrhu liste trenutno se nalazi Malta, koju predstavlja Ejdan sa pesmom „Bela“. Njegov nastup prikupio je više od 572 hiljade pregleda, čime je zauzeo prvo mesto među učesnicima drugog polufinala.

Ipak, sama gledanost ne govori uvek celu priču. Iako Malta ima najviše pregleda, nastup beleži oko 600 komentara, kao i primetno manji broj lajkova i dislajkova u odnosu na neke druge zemlje koje se nalaze odmah iza nje. To može da ukaže na slabiji angažman publike, odnosno na to da video jeste pregledan, ali nije izazvao jednako snažnu reakciju fanova.

Drugo mesto zauzela je Bugarska, koju predstavlja Dara sa pesmom „Bangaranga“. Njen nastup trenutno ima gotovo 450 hiljada pregleda, ali i znatno veću aktivnost publike, što pokazuje da je bugarski predstavnik ozbiljno privukao pažnju evrovizijske zajednice.

Australija i Rumunija blizu vrha

U samom vrhu našla se i Australija, koju predstavlja Delta Gudrem sa pesmom „Iklips“. Sa više od 405 hiljada pregleda, Australija je zauzela treće mesto i potvrdila da spada među nastupe koji su ostavili snažan utisak posle drugog polufinala.

Odmah iza nje je Rumunija, odnosno Aleksandra Kepitinesku sa pesmom „Čouk Mi“, koja je prikupila nešto više od 401 hiljade pregleda. Ovakav rezultat pokazuje da je razlika između trećeg i četvrtog mesta veoma mala, pa su Australija i Rumunija praktično rame uz rame kada je reč o interesovanju publike na Jutjubu.

Visoko je plasirana i Ukrajina, koju predstavlja grupa Leleka sa pesmom „Ridnim“, sa skoro 365 hiljada pregleda.

Danska iznenadila slabijim rezultatom

Jedno od najvećih iznenađenja na listi je Danska. Iako se tokom sezone pominjala kao jedan od zapaženijih učesnika, njen nastup iz drugog polufinala trenutno ima manje od 150 hiljada pregleda, što je smešta tek na deveto mesto.

Dansku ove godine predstavlja Soren Torpegor Lund sa pesmom „Fer vi gor hjem“, a dodatnu pažnju privlači i činjenica da će upravo Danska otvoriti veliko finale Evrovizije 2026.

Zbog toga se među fanovima već postavlja pitanje da li slabija gledanost na Jutjubu može da bude signal da bi Danska mogla da ima lošiji rezultat na televotingu nego što se ranije očekivalo. Ipak, Evrovizija je poznata po iznenađenjima, pa pregledi na internetu ne moraju nužno da se pretoče u konačne glasove publike.

Da li Jutjub može da nagovesti rezultat finala?

Broj pregleda na Jutjubu nikada nije siguran pokazatelj konačnog plasmana na Evroviziji, ali može da bude važan znak interesovanja publike. Pesme koje se mnogo gledaju često lakše ulaze u širu evrovizijsku priču, naročito ako pored pregleda imaju veliki broj komentara, lajkova i reakcija na društvenim mrežama.

