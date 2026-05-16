Predstavnici Finske, Linda Lampenijus i Pete Parkonen, nastupili su večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Liekinheitin“, i to pod rednim brojem 17. Finska je u završnicu takmičenja ušla kao jedan od najozbiljnijih kandidata za pobedu, a njihov nastup bio je među onima od kojih se najviše očekivalo.

Nastup koji je opravdao status favorita

Linda Lampenijus, svetski poznata violinistkinja, i Pete Parkonen, jedan od najprepoznatljivijih finskih pop i soul vokala, doneli su na scenu nastup koji je od prvih sekundi bio građen kao veliki evrovizijski spektakl.

Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 pesmom Liekinheitin Foto: Julian Sindric / imago stock&people / Profimedia, Eurovision Song Contest/youtube

Scenski nastup bio je zamišljen tako da prati sam naziv pesme — intenzivno, vatreno i sa jasnim osećajem rasta od početka do kraja.

Posebno se osetilo da Finska ima ozbiljnu podršku evrovizijske publike. Fanovi su ih i pre finala ubrajali među glavne favorite, a njihov izlazak na scenu ispraćen je glasnim reakcijama iz dvorane.

Kako se Finska kotira na kladionicama?

Foto: Printscreen/ eurovisionworld.com

Finska je u finale ušla kao prvi favorit za pobedu. Prema podacima sajta Eurovisionworld, kladionice su pred finale najviše šanse davale upravo Finskoj, sa oko 40 odsto šanse za pobedu. Iza nje se nalazila Australija sa oko 22 odsto, dok su ostale zemlje imale znatno manje procente.

