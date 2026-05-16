"Lavina" pred finale Evrovizije menjala nastup: Evo o čemu se radi
Veliko finale Evrovizije održava se večeras od 21 čas, a srpski predstavnici bend "Lavina" nastupiće kao deveti po redu. Tik pred finalno veče napravljene su promene u nastupu.
Naime, tokom prethodnih nastupa i proba, gledaocima јe pažnju privukao čovek koјi se u јednom trenutku poјavljivao u kadru kako bi sklonio plašt frontmenu Luki, što јe mnogima zasmetalo јer јe remetilo utisak samog performansa.
Kako saznaјe Mondo, taј detalj јe sada u potpunosti izbačen, pa se u finalnoј večeri ta scena više neće videti. Organizatori i tim grupe potrudili su se da nastup izgleda daleko uigraniјe i efektniјe, bez neplaniranih upada u kadar.
Ostaјe da vidimo da li će Lavina uspeti da osvoјi publiku i žiri, ali јe sigurno da Srbiјu večeras očekuјe uzbudljivo evroviziјsko veče puno emociјa, dobre muzike i spektakularnih nastupa.
Nastup Lavine u Beču je ovako izgledao u prvom polufinalu:
Redosled nastupa
Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.
1.Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"
2.Nemačka – Sara Engels, "Fire"
3. Izrael – Noam Betan, "Michelle"
4. Belgija – Esila, "Dancing on the ice"
5. Albanija – Alis, "Nân"
6. Grčka – Akilas, "Ferto"
7. Ukrajina – Leleka, "Ridnym"
8. Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"
9. Srbija – Lavina, "Kraj mene"
10. Malta – Ejdan, "Bella"
11.Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"
12. Bugarska – Dara, "Bangaranga"
13. Hrvatska – Lelek, "Andromeda"
14. Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"
15. Francuska – Monro, "Regarde"
16. Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"
17. Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"
18. Poljska – Alicja, "Pray"
19. Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"
20. Švedska – Felicija, "My system"
21. Kipar – Antigoni, "Jalla"
22. Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"
23. Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"
24. Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"
25. Austrija – Kozmo, "Tanzschein"
Ruslana se se posle 22 godine vraća na Evroviziju
Svi fanovi Evrovizije dobro pamte jednu od najvećih zvezda ovog takmičenje čija pesma se peva i 22 godine nakon što je trijumfovala na velikoj sceni i pokorila Evropu. Ruslana se tada proslavila i donela pobedu Ukrajini, a večeras ćemo je u finalu ponovo videti.
Ona će u finalu u Beču, a koje je na programu od 21 čas, narpaviti pravi spektekl sa grupom Lordi. Najveća podrška pevačici je svakako njen suprug Oleksandr koji je bio veoma raspoložen, a čak je u jednom momentu i razgovarao na srpskom.
