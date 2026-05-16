Predstavnica Australije, Delta Gudrem, nastupila je večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Eclipse“, i to pod rednim brojem 8. Australija je u finale ušla kao jedan od najjačih kandidata za visok plasman, a Deltin nastup bio je građen kao pravi scenski spektakl.

Scena, kristali i moćan vokal

Delta se na sceni pojavila ispred blistavog polumeseca, u kostimu ukrašenom sa više od 7.000 Svarovski kristala, što je celom nastupu dalo glamurozan, gotovo filmski izgled.

U prvom delu nastupa atmosfera je bila mirnija i emotivnija, sa fokusom na njen glas i krupne kadrove. Kako je pesma odmicala, nastup je dobijao sve snažniju dinamiku — svetla su pratila gradaciju numere, dok je Delta sigurno držala centar scene i vodila pesmu ka velikoj završnici.

Posebno upečatljiv detalj bio je scenski element koji je dodatno podigao vizuelni utisak nastupa. Australijski mediji preneli su da je Delta koristila scensku platformu/lift koji je ranije povezivan sa Bijonsinim nastupima, što je dodatno privuklo pažnju fanova. Inače, Delta se na početku karijere borila sa opakom bolešću, a sada je zablistala kao prava evrovizijska vezda.

Fanovi je ispratili kao ozbiljnu kandidatkinju za pobedu

Australija je nastupom pokazala zašto se o Delti Gudrem danima govori kao o jednoj od najjačih vokalistkinja ovogodišnjeg takmičenja. Njen izlazak na scenu ispraćen je snažnim reakcijama fanova, a nastup je ostavio utisak sigurnog, elegantnog i velikog evrovizijskog broja.

Kako se Australija kotira na kladionicama?

Australija je pred finale skočila među glavne favorite. Prema pisanju Gardijana, nakon polufinalnog nastupa Delta Gudrem se probila na drugo mesto kladionica, odmah iza Finske.

Australijski mediji navode da joj se pred finale davalo oko 19 odsto šanse za pobedu, dok je Finska ostala prva sa oko 42 odsto.

Upravo zbog toga, Deltin nastup večeras nije bio samo još jedan finalni broj, već jedan od onih koji se prate kao mogući preokret u borbi za pobedu.

