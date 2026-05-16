Predstavnica Bugarske, popularna pevačica Dara, nastupila je večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Bangaranga“, i to pod rednim brojem 12. Nakon prolaska iz drugog polufinala, Bugarska je u finale ušla kao jedan od nastupa o kojima se dosta pričalo, posebno zbog energije, koreografije i scenskog identiteta.

Dara donela žurku, ritam i scenski haos

Dara je na scenu izašla sa jasnom namerom da napravi pravi evrovizijski „party“ momenat. Nastup je od početka bio brz, jak i oslonjen na pokret, sa koreografijom koja nije ostavljala mnogo prostora za predah.

Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale)

Na sceni je sve bilo podređeno energiji pesme: brzi kadrovi, plesači, oštri pokreti i ritam koji je vodio ka refrenu. Dara je držala centralnu poziciju, dok su plesači oko nje dodatno pojačavali atmosferu kontrolisanog haosa, baš u duhu naziva pesme „Bangaranga“. Fanovi u dvorani reagovali su glasno, a pesma je od prvih taktova imala atmosferu klupskog hita.

Kako se Bugarska kotira na kladionicama?

Kladionice uoči finala Evrovizije 2026
Foto: eurovisionworld.com

Bugarska je uoči finala bila jedna od zemalja koje su privukle pažnju nakon drugog polufinala, ali prema kladionicama nije među glavnim favoritima za pobedu. Prema podacima sajta EurovisionOdds, Bugarska se trenutno kotira sa oko 1 odsto šanse za pobedu, što je svrstava daleko iza glavnih favorita.

 Video: Dara o Željku Joksimoviću i pesmi "Lane moje"

Dara o Željku Joksimoviću i pesmi "Lane moje: Otkrila nam da li su se čuli pred Evroviziju