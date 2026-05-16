Predstavnik Grčke, Akilas, nastupio je večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Ferto“, i to pod rednim brojem 6. Grčka je ove godine u finale ušla kao jedan od nastupa o kojima se mnogo priča, posebno zbog neobične scenske ideje, energije i činjenice da se pesma već izdvojila među fanovima.

Nastup kao mali evrovizijski haos

Akilas nije izašao na scenu sa klasičnim evrovizijskim nastupom, već sa brojem koji izgleda kao sudar muzičkog spota, video-igre i mediteranske žurke.

Scenski koncept osmišljen je tako da podseća na estetiku muzičkog videa, dok se kroz nastup smenjuju različiti vizuelni svetovi, gotovo kao nivoi u igrici.

Grčka je u dvorani imala veoma glasnu podršku. Fanovi su reagovali već na prepoznatljive delove pesme, a refren je bio jedan od onih momenata koji se lako pretvaraju u zajedničko skandiranje.

Kako se Grčka kotira na kladionicama?

 Grčka se pred finale nalazila među zemljama koje se ozbiljno prate na kladionicama. Ranije je bila na drugom mestu, međutim, sada je na četvrtom po izgledu šansi za pobedu.

 Video: Izjava predstavnika Grčke

Akylosov plesač spreman da izgrmi večeras: Grčka važi za jednog od favorita, pozvao sve da glasaju Izvor: MONDO/Marina Cvetković