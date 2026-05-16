Slušaj vest

Predstavnik Grčke, Akilas, nastupio je večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Ferto“, i to pod rednim brojem 6. Grčka je ove godine u finale ušla kao jedan od nastupa o kojima se mnogo priča, posebno zbog neobične scenske ideje, energije i činjenice da se pesma već izdvojila među fanovima.

Nastup kao mali evrovizijski haos

Akilas nije izašao na scenu sa klasičnim evrovizijskim nastupom, već sa brojem koji izgleda kao sudar muzičkog spota, video-igre i mediteranske žurke.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

1/7 Vidi galeriju Nastup Grčke u finalu Evrovizije 2026 Foto: RTS Printscreen

Scenski koncept osmišljen je tako da podseća na estetiku muzičkog videa, dok se kroz nastup smenjuju različiti vizuelni svetovi, gotovo kao nivoi u igrici.

Grčka je u dvorani imala veoma glasnu podršku. Fanovi su reagovali već na prepoznatljive delove pesme, a refren je bio jedan od onih momenata koji se lako pretvaraju u zajedničko skandiranje.

Kako se Grčka kotira na kladionicama?

Foto: Printscreen/ eurovisionworld.com

Grčka se pred finale nalazila među zemljama koje se ozbiljno prate na kladionicama. Ranije je bila na drugom mestu, međutim, sada je na četvrtom po izgledu šansi za pobedu.

Uživo prenos finalne večri možete pratiti OVDE:

Video: Izjava predstavnika Grčke