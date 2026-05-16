Do finala Evrovizije ima samo tri sata, a političke poruke već su došle u prvi plan. Naime, iako takmičenje strogo zabranjuje ovakav vid delovanja, to predstavnicima Albanije nije ništa značilo.

Mere obezbeđenja pojačane su u odnosu na prethodne večeri, a sve kako bi se osiguralo da se ne ponovi incident sa prvog polufinala, kada se jedan obožavatelj skinuo tokom nastupa Izraela podržavajući Palestinu.

Sve što ima veze sa Palestinom oduzimano je na ulazu, ali se čini da pravila nisu ista za sve. Kako je ekipa Monda usnimila na licu mesta, ekipa albanskih novinara bez pardona je unela zastavu tzv. države Kosovo i mahala u press centru.

Iako je predstavnik Albanije javno podržavao srpske predstavnike, te ih je čak i hvalio, čini se da prijateljski stav prema Srbiji nemaju svi iz njegovog tima, te ostaje da vidimo da li će im sporne zastave biti oduzete.

Pohvale albanskog predstavnika za Nišlije

Prilikom susreta sa medijima, Kalaći se osvrnuo na nastup srpskih predstavnika i nije štedeo reči hvale za momke iz grupe Lavina. Upitan za mišljenje o njihovoj pesmi i energiji, on je oduševljeno prokomentarisao:

Ovako je u polufinalu izgledao nastup Albanije:

"Da, jesam, ti momci su neverovatni. Sreo sam ih, njihova energija, gore iznutra, inspirativni su, skroz ludi, volim ih".

Ove reči potvrđuju da na ovogodišnjem takmičenju vlada prijateljska atmosfera, uprkos velikoj konkurenciji koja se očekuje u bečkoj areni.