Predstavnik Izraela, Noam Betan, nastupio je večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Michelle“, i to pod rednim brojem 3. Izrael je tako nastupio već na samom početku finalne večeri, odmah posle Danske i Nemačke, što je njegov broj učinilo jednim od prvih velikih testova atmosfere u dvorani.

NAstup Izraela u finalu Evrovizije 2026

Scena je imala efekat ogledala i refleksija, pa je ceo nastup delovao hladno, moderno i pomalo filmski. U takvom prostoru Noam je sve vreme ostajao u fokusu - bez previše nepotrebnih detalja, ali sa dovoljno vizuelnog pokreta da pesma ne izgubi dinamiku.

„Michelle“ je pesma koja kombinuje engleski, hebrejski i francuski jezik, što joj daje drugačiji ritam i prepoznatljiv identitet u odnosu na veliki deo konkurencije.

Kako se Izrael kotira na kladionicama?

Izrael je pred finale bio jedna od zemalja koje se posebno prate kada je reč o glasovima publike. EurovisionOdds je nekoliko dana pre finala naveo da je „Michelle“ vodeća u tržištu za televoting, sa decimalnom kvotom 2.75 za pobedu u glasanju publike, ali uz znatno manju ukupnu šansu za pobedu na celom takmičenju.

Video: Atmosfera u bekstejdžu tokom nastupa Izraela