Predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, nastupile su večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Andromeda“, i to pod rednim brojem 13. Hrvatska je tako u finalu dobila poziciju tačno na sredini programa, između Bugarske i Ujedinjenog Kraljevstva, što je nastupu dalo dovoljno prostora da se izdvoji posle nekoliko veoma energičnih brojeva.

Mračna scena, etno prizvuk i nastup koji izgleda kao obred

Na sceni dominira ženska energija - članice grupe deluju kao da ne izvode samo pesmu, već mali ritual. Pokreti su kontrolisani, kamera ih hvata u krupnim kadrovima, a ceo nastup ima filmsku estetiku: manje šarenila, više tame, senki i simbolike.

Hrvatski nastup ove godine prati i dodatna regionalna priča - u stvaranju pesme učestvovala je i Zorja Pajić, koja je navedena među autorima kompozicije „Andromeda“. Zorja nije otputovala u Beč kao deo hrvatske delegacije, iako je bila uključena u nastanak pesme.

Kako se Hrvatska kotira na kladionicama?

Hrvatska nije ušla u finale kao jedan od glavnih favorita za pobedu, ali se o Lelek sve više govorilo kao o mogućem „dark horse“ kandidatu — zemlji koja možda nije visoko na kladionicama, ali može da iznenadi zahvaljujući posebnom nastupu i regionalnoj podršci. Trenutno su na 15. mestu.

Video: Intervju grupa Lelek