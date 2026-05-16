Veliko finale jubilarne 70. Evrovizije održava se večeras od 21 čas, a direktan prenos iz Beča biće na RTS 1. Srbija večeras navija za svog predstavnika grupu "Lavina" koja nastupa 9. po redu.

Ovako je izgledao nastup Lavine u polufinalu Evrovizije:

Poslednjih dana kao potpuni favorit izdvojila se Linda Lampenius koja nastupa zajedno sa pevačem Peteom Parkonenom, a njih dvoje predstavljaju Finsku pesmom „Liekinheitin”, što u prevodu znači „bacač plamena”.

Kako se finale bliži, ostali favoriti su se menjali na lestvici prema kladionicama.

Koji je vaš favorit za ovo blistavo priznanje pobednika Evrovizije

Anketa Ko će pobediti na Evroviziji 2026? Moguć je izbor više odgovora Danska – Seren Torpegor Lun, Før vi går hjem 1.89% Nemačka – Sara Engels, Fire 0.63% Izrael – Noam Betan, Michelle 5.66% Belgija – Esila, Dancing on the ice 1.26% Albanija – Alis, Nân 1.26% Grčka – Akilas, Ferto 8.81% Ukrajina – Leleka, Ridnym 0% Australija – Delta Gudrem, Eclipse 5.66% Srbija – Lavina, Kraj mene 37.74% Malta – Ejdan, Bella 1.26% Češka – Danijel Žiška, Crossroads 0% Bugarska – Dara, Bangaranga 5.03% Hrvatska – Lelek, Andromeda 8.81% Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, Eins, zwei, trei 0% Francuska – Monro, Regarde 0% Moldavija – Satoši, Viva Moldova 0% Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, Liekinheitin 3.14% Poljska – Alicja, Pray 1.26% Litvanija – Lion Seka, Sólo quiero más 0% Švedska – Felicija, My system 0% Kipar – Antigoni, Jalla 4.4% Italija – Sal da Vinči, Per sempre si 5.66% Norveška – Jonas Lov, Ya ya ya 1.89% Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, Choke me 5.03% Austrija – Kozmo, Tanzschein 0.63% Glasaj

Finale Evrovizije održava se večeras od 21. čas, a direktan prenos će biti emitovan na RTS. Međutim, ove godine doći će do promene u timu koji će saopštavati glasove iz Beograda.

Gledaoci kraј malih ekrana navikli su da ih kroz finalno veče Evroviziјe vodi Dragana Kosјerina, ali će ovoga puta njeno mesto preuzeti njena koleginica Kristina Radenković.