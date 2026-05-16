Revijalni nastupi u finalu Evrovizije 2026 u Beču

Veliko finale Evrovizije 2026 u Beču neće biti samo borba 25 finalista za pobedu, već i velika proslava sedam decenija najgledanijeg muzičkog takmičenja na svetu. Organizatori su za revijalni deo pripremili nekoliko posebnih nastupa, a na scenu se vraćaju neka od najpoznatijih imena u istoriji Evrovizije.

Ovogodišnje izdanje posebno je važno jer Evrovizija obeležava 70. takmičenje, pa je revijalni program osmišljen kao spoj austrijske muzičke tradicije, evrovizijske nostalgije i velikog televizijskog spektakla.

Finale otvara prošlogodišnji pobednik JJ

Revijalni nastupi u finalu Evrovizije 2026 u Beču Foto: HELMUT FOHRINGER / AFP / Profimedia

Na početku finala publiku očekuje nastup prošlogodišnjeg pobednika JJ-ja, koji je Austriji doneo domaćinstvo Evrovizije 2026.

On će izvesti tačku pod nazivom „The Queen of the Night“, u kojoj se elementi inspirisani Mocartom spajaju sa njegovim prepoznatljivim muzičkim stilom. Prema najavi organizatora, na sceni će mu se pridružiti više od 40 plesača i akrobata, dok će tokom otvaranja biti predstavljeno svih 25 finalista.

„Celebration!“ okuplja evrovizijske legende

Revijalni nastupi u finalu Evrovizije 2026 u Beču Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Froehlich / imago stock&people / Profimedia

Tokom glasanja publika će gledati veliki revijalni segment pod nazivom „Celebration!“, zamišljen kao omaž istoriji Evrovizije. U ovom delu nastupiće veliki broj evrovizijskih zvezda koje su obeležile različite periode takmičenja.

Na scenu se vraćaju:

Aleksandar Ribak, pobednik Evrovizije 2009. i autor čuvene pesme „Fairytale“

Erika Vikman, finska miljenica fanova iz 2025. godine

Kristijan Kostov, predstavnik Bugarske koji je 2017. osvojio drugo mesto

Lordi, finski pobednici iz 2006. godine

Maks Mucke, predstavnik Nemačke iz 2004. godine

Mirijana Konte, predstavnica Malte iz 2025. godine

Ruslana, pobednica Evrovizije 2004. iz Ukrajine

Verka Serdučka, jedna od najvećih evrovizijskih ikona, koja je 2007. godine osvojila drugo mesto za Ukrajinu.

Nakon evrovizijskih legendi, na scenu će izaći i austrijski muzičar Parov Stelar, jedno od najpoznatijih imena electro-swing žanra.

Pred sam završni deo večeri, austrijski predstavnik sa Evrovizije 2018. Cezar Sempson izvešće soul verziju pesme „Vienna“ Bilija Džoela.

Video: Šef srpske delegacije na Evroviziji o Lavini