Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kviz "Superpotera" ove subote uveče neće biti prikazan na Radio-televiziji Srbije, pošto je došlo do privremene promene programske šeme.

Naime, večernji termin koji je inače rezervisan za nadmetanje takmičara u ovom napetom kvizu, večeras je ustupljen direktnom prenosu velikog finala Evrovizije.

S obzirom na to da je Evrovizija tradicionalno jedan od najgledanijih i najpraćenijih muzičkih događaja širom Evrope koji privlači veliku pažnju publike, RTS je doneo odluku da svoj udarni termin prilagodi ovom spektaklu.

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Finale Evrovizije bez Kosjerine

Gledaoci su godinama navikli da ih kroz finalno veče Evrovizije vodi Dragana Kosjerina, ali će ovog puta njeno mesto zauzeti koleginica Kristina Radenković.

Foto: Dragan Kadić, Zorana Jevtić

Kosjerina je trenutno na bolovanju, zbog čega ove godine neće biti deo finalne evrovizijske večeri, što je iznenadilo brojne gledaoce naviknute da je vide kao zaštitno lice prenosa.

(Kurir.rs/Alo)