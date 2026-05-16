Direktor Evrovizije Martin Grin oglasio se novom izjavom nakon što su se prethodnih dana pojavile brojne spekulacije o mogućem povratku Rusije na ovo takmičenje.

Grin je na konferenciji za medije u Beču jasno poručio da se trenutno ne vode nikakvi razgovori o tome da se ruski emiter vrati na Evroviziju.

Martin Grin: „Biću jasan“

Nakon što je njegova ranija izjava izazvala burne reakcije i različita tumačenja, posebno u Velikoj Britaniji, direktor Evrovizije odlučio je da precizira stav organizatora.

„Biću jasan. Nisu u toku nikakvi pregovori da se ruski emiter vrati na Evroviziju“, rekao je Grin na konferenciji za medije u Beču, odgovarajući na novo pitanje o potencijalnom povratku Rusije na takmičenje.

Martin Grin, direktor Evrovizije

Ovom izjavom pokušao je da zaustavi spekulacije koje su se pojavile nakon njegovog prethodnog komentara, u kojem je rekao da bi zabrana Rusiji „teoretski“ mogla da bude ukinuta.

Zašto je njegova prva izjava izazvala reakcije?

Grin je ranije, na konferenciji za medije održanoj u petak, govorio o statusu Rusije na Evroviziji i tada naveo da povratak ove zemlje, u teorijskom smislu, nije potpuno nemoguć.

Međutim, ta formulacija otvorila je prostor za različita tumačenja i odmah izazvala burne reakcije. Posebno se o ovoj temi raspravljalo u Velikoj Britaniji, gde je pitanje eventualnog povratka Rusije na Evroviziju naišlo na oštre komentare javnosti.

Rusija nije isključena samo zbog rata u Ukrajini

Grin je objasnio da zabrana učešća Rusije na Evroviziji nije povezana isključivo sa ratom u Ukrajini. Prema njegovim rečima, ključni problem bio je status ruskog nacionalnog emitera VGTRK.

On je naveo da ruski emiter nije mogao da dokaže nezavisnost od Kremlja, što je jedan od važnih uslova za učešće na takmičenju.

