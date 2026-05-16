Finale Evrovizije 2026: Sraman potez Albanaca izazvao buru, protesti zbog Izraela paralisali Beč, Srbija promenila nastup
Evropa večeras bira pobednika jubilarne 70. Evrovizije. U velikom finalu takmiće se 25 država, ali samo jedan može odneti pobedu. Srpski predstavnik, bend "Lavina" nastupiće 9. po redu, a program ovog muzičkog spektakla počinje u 21 čas sa prenosom na RTS 1. Sva dešavanja sa grandioznog takmičenja možete pratiti u našem blogu.
Kladionice se usijale sat vremena pre finala Evrovizije 2026
Sat vremena pre finala Evrovizije 2026 kladionice najviše šansi daju Finskoj, dok je Australija druga.
Finska je i dalje prvi favorit ovogodišnje Evrovizije, sa 39 odsto šanse za pobedu. Iza nje je Australija, kojoj se daje 23 odsto, dok se u vrhu nalaze još Bugarska, Grčka, Izrael i Rumunija.
Srbija, koju ove godine predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, trenutno se prema Eurovisionworldu nalazi na 20. mestu, sa manje od jedan odsto šanse za pobedu
Protesti proti učešća Izraela blokirali saobraćaj
Više stotina demonstranata okupilo se danas u blizini bečke Gradske dvoranei, samo nekoliko sati pre finala izbora za pesmu Evrovizije, a policija je bila raspoređena u velikom broju, javljaju austrijski mediji, prenosi Tanjug.
Aktivisti su demonstracijama "Solidarnost sa Palestinom" pokušali da skrenu pažnju javnosti nedaleko od mesta održavanja takmičenja, prenosi Hojte.
Prema navodima organizatora, očekivalo se do 3.000 demonstranata, uključujući učesnike iz drugih austrijskih pokrajina, ali i antiizraelske aktiviste iz inostranstva.
Iako je kiša prestala, snažni udari vetra gotovo su odnosili transparente sa porukama poput "Nema podrške genocidu", "Ne slavite genocid" i "Ne Evroviziji 2026". Demonstranti su protestovali zbog učešća predstavnika Izraela na takmičenju.
Predstavnik Albanije ljubio zastavu tzv. Kosova
Predstavnik Albanije na Evroviziji 2026, Alis, našao se usred prave evrovizijske bure nakon spornog snimka iz bekstejdža koji je za kratko vreme počeo da kruži društvenim mrežama i izazvao žestoke reakcije u regionu.
Kako se vidi na materijalima koji su se pojavili na mrežama, albanski predstavnik je tokom evrovizijskih aktivnosti dao izjavu za nelegitimnu stranicu „Eurovision Kosova“, a zatim je, prema tvrdnjama koje prate snimak, ljubio zastavu tzv. Kosova. Ovaj skandal napravio je pometnju među fanovima Evrovizije, budući da je predstavnik Albanije prekršio protokol o politizaciji na takmičenju.
Redosled nastupa u finalu Evrovizije 2026
Nakon što je kompletiran spisak finalista, poznat je i redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču.
Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.
Kompletan redosled nastupa u finalu Evrovizije 2026
Danska – Seren Torpegor Lun, „Før vi går hjem“
Nemačka – Sara Engels, „Fire“
Izrael – Noam Betan, „Michelle“
Belgija – Esila, „Dancing on the ice“
Albanija – Alis, „Nân“
Grčka – Akilas, „Ferto“
Ukrajina – Leleka, „Ridnym“
Australija – Delta Gudrem, „Eclipse“
Srbija – Lavina, „Kraj mene“
Malta – Ejdan, „Bella“
Češka – Danijel Žiška, „Crossroads“
Bugarska – Dara, „Bangaranga“
Hrvatska – Lelek, „Andromeda“
Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, „Eins, zwei, trei“
Francuska – Monro, „Regarde“
Moldavija – Satoši, „Viva Moldova“
Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, „Liekinheitin“
Poljska – Alicja, „Pray“
Litvanija – Lion Seka, „Sólo quiero más“
Švedska – Felicija, „My system“
Kipar – Antigoni, „Jalla“
Italija – Sal da Vinči, „Per sempre si“
Norveška – Jonas Lov, „Ya ya ya“
Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, „Choke me“
Austrija – Kozmo, „Tanzschein“
Sistem glasanja
Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pesma, i završava se 40 minuta nakon izvođenja poslednje numere. Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruke ali i onlajn na www.esc.vote. Svako može glasati najviše deset puta.
Publiku pred ekranima, kao i onu u dvorani, kroz program finala, će voditi Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, kao što su to činili i tokom obe polufinalne večeri.
Finale Evrovizije bez Dragane Kosjerine
Gledaoci kraј malih ekrana navikli su da ih kroz finalno veče Evroviziјe vodi Dragana Kosјerina, ali će ovoga puta njeno mesto preuzeti njena koleginica Kristina Radenković.
Kosјerina јe trenutno na bolovanju, zbog čega ove godine neće biti deo finalne evroviziјske večeri, što јe iznenadilo broјne gledaoce koјi su navikli da upravo ona bude zaštitno lice prenosa.
Šta nas večeras očekuje
Večerašnji program otvoriće prošlogodišnji pobednik Džej Džej performansom The Queen of the Night. Nakon zvaničnog dela programa i zatvaranja linija za glasanje, slede revijalni nastupu.
Povodom 70 godina takmičenja, na sceni će se okupiti legende: Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, „Lordi" i Helena Paparizu.
Pred samo proglašenje pobednika, poznati austrijski producent i di-džej Parov Stelar, i nekadašnji predstavnik Austrije Cezar Sampson, prirediće vizuelno-muzički omaž Beču.