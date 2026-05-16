Veliko finale Evrovizije 2026 počinje večeras u Beču, a samo sat vremena pre izlaska prvih finalista na scenu kladionice su se usijale. Iako se konačan rezultat nikada ne može predvideti sa sigurnošću, trenutni poredak jasno pokazuje koje zemlje publika i kladioničari vide kao glavne kandidate za pobedu.

Finska je i dalje prvi favorit ovogodišnje Evrovizije, sa 39 odsto šanse za pobedu. Iza nje je Australija, kojoj se daje 23 odsto, dok se u vrhu nalaze još Bugarska, Grčka, Izrael i Rumunija.

Australija najbliža velikom preokretu

Drugo mesto drži Australija, koju predstavlja Delta Gudrem sa pesmom „Eclipse“. Ona se poslednjih dana ozbiljno približila vrhu, a prema trenutnim kladioničarskim procenama ima 23 odsto šanse za pobedu.

Gde je Srbija na kladionicama?

Srbija, koju ove godine predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, trenutno se prema Eurovisionworldu nalazi na 20. mestu, sa manje od jedan odsto šanse za pobedu

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma.

Trenutni poredak favorita

Prema preseku kladionica sat vremena pre finala, vrh izgleda ovako:

Finska – 39 odsto

Australija – 23 odsto

Bugarska – 8 odsto

Grčka – 6 odsto

Izrael – 5 odsto

Rumunija – 4 odsto

Danska – 2 odsto

Italija – 2 odsto

Srbija – manje od 1 odsto Sve može da se promeni u tri minuta

Anketa Ko će pobediti na Evroviziji 2026? Moguć je izbor više odgovora Danska – Seren Torpegor Lun, Før vi går hjem 1.92% Nemačka – Sara Engels, Fire 0.64% Izrael – Noam Betan, Michelle 5.77% Belgija – Esila, Dancing on the ice 1.28% Albanija – Alis, Nân 1.28% Grčka – Akilas, Ferto 8.97% Ukrajina – Leleka, Ridnym 0% Australija – Delta Gudrem, Eclipse 5.77% Srbija – Lavina, Kraj mene 37.18% Malta – Ejdan, Bella 1.28% Češka – Danijel Žiška, Crossroads 0% Bugarska – Dara, Bangaranga 5.13% Hrvatska – Lelek, Andromeda 8.97% Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, Eins, zwei, trei 0% Francuska – Monro, Regarde 0% Moldavija – Satoši, Viva Moldova 0% Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, Liekinheitin 3.21% Poljska – Alicja, Pray 1.28% Litvanija – Lion Seka, Sólo quiero más 0% Švedska – Felicija, My system 0% Kipar – Antigoni, Jalla 4.49% Italija – Sal da Vinči, Per sempre si 5.13% Norveška – Jonas Lov, Ya ya ya 1.92% Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, Choke me 5.13% Austrija – Kozmo, Tanzschein 0.64% Glasaj

Iako kladionice daju dobar uvid u raspoloženje pred finale, Evrovizija je takmičenje u kojem jedan nastup od tri minuta može potpuno da promeni tok večeri. Dovoljni su snažan vokal, kadar koji se pamti, reakcija publike ili emotivni momenat da se očekivanja okrenu u drugom pravcu.

Video: ŠEf srpske delegacije o nastupu grupe Lavina