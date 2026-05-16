Kladionice se usijale sat vremena pre finala Evrovizije 2026: Oni su lideri, a evo gde se nalazi Srbija
Veliko finale Evrovizije 2026 počinje večeras u Beču, a samo sat vremena pre izlaska prvih finalista na scenu kladionice su se usijale. Iako se konačan rezultat nikada ne može predvideti sa sigurnošću, trenutni poredak jasno pokazuje koje zemlje publika i kladioničari vide kao glavne kandidate za pobedu.
Finska je i dalje prvi favorit ovogodišnje Evrovizije, sa 39 odsto šanse za pobedu. Iza nje je Australija, kojoj se daje 23 odsto, dok se u vrhu nalaze još Bugarska, Grčka, Izrael i Rumunija.
Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup Finske:
Australija najbliža velikom preokretu
Drugo mesto drži Australija, koju predstavlja Delta Gudrem sa pesmom „Eclipse“. Ona se poslednjih dana ozbiljno približila vrhu, a prema trenutnim kladioničarskim procenama ima 23 odsto šanse za pobedu.
Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup Australije:
Gde je Srbija na kladionicama?
Srbija, koju ove godine predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, trenutno se prema Eurovisionworldu nalazi na 20. mestu, sa manje od jedan odsto šanse za pobedu
Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup grupe Lavina:
Trenutni poredak favorita
Prema preseku kladionica sat vremena pre finala, vrh izgleda ovako:
- Finska – 39 odsto
- Australija – 23 odsto
- Bugarska – 8 odsto
- Grčka – 6 odsto
- Izrael – 5 odsto
- Rumunija – 4 odsto
- Danska – 2 odsto
- Italija – 2 odsto
- Srbija – manje od 1 odsto
Sve može da se promeni u tri minuta
Ko će pobediti na Evroviziji 2026?Moguć je izbor više odgovora
Iako kladionice daju dobar uvid u raspoloženje pred finale, Evrovizija je takmičenje u kojem jedan nastup od tri minuta može potpuno da promeni tok večeri. Dovoljni su snažan vokal, kadar koji se pamti, reakcija publike ili emotivni momenat da se očekivanja okrenu u drugom pravcu.
Video: ŠEf srpske delegacije o nastupu grupe Lavina