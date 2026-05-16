Veliko finale Evrovizije 2026 počinje večeras u Beču, a samo sat vremena pre izlaska prvih finalista na scenu kladionice su se usijale. Iako se konačan rezultat nikada ne može predvideti sa sigurnošću, trenutni poredak jasno pokazuje koje zemlje publika i kladioničari vide kao glavne kandidate za pobedu.

Finska je i dalje prvi favorit ovogodišnje Evrovizije, sa 39 odsto šanse za pobedu. Iza nje je Australija, kojoj se daje 23 odsto, dok se u vrhu nalaze još Bugarska, Grčka, Izrael i Rumunija.

Australija najbliža velikom preokretu

Drugo mesto drži Australija, koju predstavlja Delta Gudrem sa pesmom „Eclipse“. Ona se poslednjih dana ozbiljno približila vrhu, a prema trenutnim kladioničarskim procenama ima 23 odsto šanse za pobedu.

Gde je Srbija na kladionicama?

Srbija, koju ove godine predstavlja grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, trenutno se prema Eurovisionworldu nalazi na 20. mestu, sa manje od jedan odsto šanse za pobedu

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trenutni poredak favorita

Prema preseku kladionica sat vremena pre finala, vrh izgleda ovako:

  • Finska – 39 odsto
  • Australija – 23 odsto
  • Bugarska – 8 odsto
  • Grčka – 6 odsto
  • Izrael – 5 odsto
  • Rumunija – 4 odsto
  • Danska – 2 odsto
  • Italija – 2 odsto
  • Srbija – manje od 1 odsto

Sve može da se promeni u tri minuta

Iako kladionice daju dobar uvid u raspoloženje pred finale, Evrovizija je takmičenje u kojem jedan nastup od tri minuta može potpuno da promeni tok večeri. Dovoljni su snažan vokal, kadar koji se pamti, reakcija publike ili emotivni momenat da se očekivanja okrenu u drugom pravcu.

Šef srpske delegacije na Evroviziji nam otkriva: Da li treba da se obaziremo na prognoze kladionice i kakva atmosfera vlada među momcima iz Lavine tik pred početak Izvor: MONDO/Marina Cvetković