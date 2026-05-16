Jedna od najvećih evrovizijskih ikona svih vremena, Verka Serdjučka, vratila se na scenu Evrovizije 2026 u Beču i izazvala pravo oduševljenje publike. Njeno pojavljivanje u revijalnom delu finala bilo je jedan od onih trenutaka koje fanovi čekaju godinama - glasno, šareno, nostalgično i potpuno u njenom stilu.

Verka je nastupila u okviru velikog revijalnog segmenta „Celebration!“, kojim Evrovizija ove godine obeležava 70. izdanje takmičenja.

Verka Serdjučka nastupa u revijalnom delu finala Evrovizije 2026 Foto: Thomas Ramstorfer / APA / Profimedia

Verka se vratila u velikom stilu

Publika je Verku dočekala kao pravu legendu. Čim se pojavila na sceni, dvoranom su se prolomili aplauz i ovacije, jer je reč o izvođaču koji je odavno prerastao takmičarski rezultat i postao simbol Evrovizije.

Prepoznatljiv srebrni glamur, ekscentrična energija, teatralni pokreti i onaj njen neponovljivi izraz bili su dovoljni da se publika u Beču odmah vrati u 2007. godinu, kada je Verka prvi put osvojila evrovizijski svet.

Verka Serdjučka nastupa u revijalnom delu finala Evrovizije 2026 Foto: ANP / Sipa USA / Profimedia

Revijalni deo kao putovanje kroz istoriju Evrovizije

Verka nije bila jedina velika zvezda ovog segmenta. U revijalnom nastupu „Celebration!“ pojavili su se i Aleksandar Ribak, Ruslana, Lordi, Maks Mucke, Kristijan Kostov, Erika Vikman i Mirijana Konte, što je ovaj deo finala pretvorilo u pravi susret evrovizijskih generacija.

Lordi nastupa u revijalnom delu finala Evrovizije 2026 Foto: Roman Zach-Kiesling / AFP / Profimedia

Njen scenski imidž ostao je veran originalnoj estetici: srebrni detalji, futuristički kabare, mnogo humora i energija koja odmah diže publiku na noge.

