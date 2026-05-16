Veliko finale Evrovizije 2026 počelo je spektakularnim nastupom prošlogodišnjeg pobednika JJ-ja, koji se vratio na evrovizijsku scenu kao domaćin i čovek koji je Austriji doneo organizaciju ovogodišnjeg takmičenja.

Otvaranje finala u Beču bilo je osmišljeno kao veliki spoj austrijske muzičke tradicije i modernog televizijskog spektakla. JJ je pred publikom izveo tačku „The Queen of the Night“, inspirisanu Mocartom, uz raskošnu produkciju, veliki broj izvođača na sceni i atmosferu koja je odmah podigla tenziju pred nastupe finalista.

Crveno svetlo, orkestar i akrobate iznad publike

Finale je otvoreno kratkim osvrtom na Evroviziju 2025. i JJ-jevu pobedu u Bazelu, nakon čega se program preselio u bečku dvoranu. U centru uvodne tačke našao se ORF Radio-Symphonieorchester Wien, koji je izveo motive iz „Kraljice noći“ iz Mocartove opere „Čarobna frula“, dok se JJ pojavio na sceni i nastavio nastup u svom prepoznatljivom stilu.

Arena je bila okupana crvenim svetlom, a plesači i akrobate u crveno-belim kostimima izvodili su koreografiju i na sceni i visoko iznad publike. Organizatori su ranije najavili da će u otvaranju učestvovati više od 40 plesača i akrobata, a upravo taj masovni scenski pokret dao je početku finala osećaj velikog evropskog spektakla.

