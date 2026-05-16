Predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, nastupile su večeras u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Andromeda“, ali njihov put do finala nije obeležila samo muzika. Oko hrvatske predstavnice danima se nižu kontroverze — od burnih reakcija iz Turske, do javnog sukoba sa izraelskim emiterom KAN.

Drama sa Turskom: „Andromeda“ optužena da vređa Osmansko carstvo

Prva velika kontroverza oko hrvatske pesme pojavila se još pre Evrovizije, kada su pojedini komentari iz Turske tvrdili da „Andromeda“ navodno vređa Osmansko carstvo. Sporne su bile simbolika pesme, delovi teksta, kao i vizuelni elementi poput tetovaža i scenskog identiteta.

Turska ne učestvuje na Evroviziji, ali je pesma Lelek ipak uspela da izazove reakcije i van evrovizijskog kruga. Britanski Tajms je, opisujući ovogodišnje finaliste, ironično primetio da je za Lelek „sreća“ što Turska više nije deo takmičenja, upravo zbog načina na koji se oko pesme otvorila istorijska i politička rasprava.

Sukob sa Izraelom: Lelek odgovorile emiteru KAN

Druga drama usledila je tokom evrovizijske nedelje, nakon što je izraelski javni emiter KAN objavio spornu objavu o hrvatskom nastupu. KAN je na društvenim mrežama objavio sadržaj koji je delovao kao ismevanje nastupa grupe Lelek iz prvog polufinala.

Lelek nisu prećutale. Hrvatska grupa je javno kritikovala izraelskog emitera zbog objave koju su ocenile kao nepoštovanje njihovog nastupa i kulturnog konteksta pesme. Nakon reakcija, KAN se izvinio hrvatskoj delegaciji zbog sporne objave.

