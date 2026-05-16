Slušaj vest

Austrijska pevačica Kaleen, koju evrovizijska publika pamti po pesmi „We Will Rave“, ponovo je privukla ogromnu pažnju fanova Evrovizije, ali ovog puta ne zbog nastupa pod reflektorima. Internetom se proširio snimak iz bečke dvorane Viner Štathale, na kojem se vidi kako nekadašnja predstavnica Austrije radi iza scene kao deo produkcionog tima ovogodišnje Evrovizije.

Kaleen u radnom izdanju iznenadila fanove

Na snimku koji je objavljen na TikToku vidi se Kaleen u potpuno drugačijem izdanju od onog po kojem je publika pamti sa Evrovizije 2024. godine. Umesto scenskog kostima, nosila je crnu majicu i radne pantalone, dok se sa slušalicama na glavi koncentrisano kretala po sceni tokom proba.

Video je objavljen uz opis „Kaleen uočena kao deo evrovizijske scenske ekipe“, a celu situaciju dodatno je učinilo zanimljivom to što je u pozadini korišćena upravo njena evrovizijska pesma „We Will Rave“.

Snimak je brzo počeo da se širi društvenim mrežama i prikupio više od 920.000 pregleda i 65.000 lajkova.

Kaleen objasnila šta radi iza scene

Nedoumice je ubrzo rešila sama Kaleen, koja se javila u komentarima ispod viralnog snimka.

Kaleen na sceni Evrovizije 2024 Foto: Jessica GOW / AFP / Profimedia

„Ove godine sam producentkinja takmičenja i rediteljka scene“, napisala je pevačica i dodatno oduševila fanove.

Uživo prenos finalne večeri možete pratiti OVDE:

Video: Italijan napravio pometnju u bekstejdžu