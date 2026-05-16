Slušaj vest

Predstavnici Srbije, grupa Lavina, upravo su nastupili u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Kraj mene“ i napravili pravi haos u dvorani.

Od prvih taktova bilo je jasno da Srbija ove godine ne igra na sigurno. Lavina je na scenu donela mračan, snažan i eksplozivan nastup, sa atmosferom koja je više ličila na filmsku scenu nego na klasičan evrovizijski broj.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vatra, mač i nastup koji se pamti

Momci iz Lavine pojavili su se u prepoznatljivim crnim futurističkim kostimima, nalik oklopima, sa metalnim detaljima, nitnama i upečatljivom scenskom šminkom.

U centru pažnje bio je frontmen Luka Aranđelović, koji je pesmu nosio moćnim vokalom i potpuno dominirao scenom.

Nakon što je Lavina završila pesmu „Kraj mene“, Luka Aranđelović se obratio publici i uzviknuo na engleskom:

"Evropo vrišti sa mnom".

Anketa

Ko će pobediti na Evroviziji 2026?

Moguć je izbor više odgovora

Taj momenat odmah je zapalio dvoranu. Publika je reagovala glasno, a fanovi su uzvratili vrištanjem i ovacijama, zbog čega je kraj srpskog nastupa delovao još snažnije i sirovije.

Uživo prenos finalne večeri Evrovizije možete pratiti OVDE:

Ne propustitePop kulturaPotpuna dominacija Lavine u finalu Evrovizije: Evropa je u transu zbog Srbije, ovacije u areni
Lavina Evrovizija
Pop kulturaOglasio se Luka iz "Lavine" pred samo finale Evrovizije: Izimitirao našeg čuvenog pevača, mreže buknule (video)
Grupa Lavina, Evrovizija 2026
Pop kulturaPrva izjava grupe Lavina nakon prolaska u finale Evrovizije: Momci poslali poruku koja će odjekivati Evropom
Frontmen benda Lavina nastupa za Srbiju na Evroviziji 2026 u kostimu teškom 20 kilograma
Pop kulturaLavina nastupa pod neverovatnim okolnostima: Posebna simbolika ih prati u finalu Evrovizije, a kažu da je to pobedničko obeležje
Lavina Evrovizija

 Video: Pavle Aranđelović uoči finala

00:39
Pavle Aranđelovic iz Lavine se obratio svima u Srbiji pred početak Izvor: RTS