Predstavnici Srbije, grupa Lavina, upravo su nastupili u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Kraj mene“ i napravili pravi haos u dvorani.

Od prvih taktova bilo je jasno da Srbija ove godine ne igra na sigurno. Lavina je na scenu donela mračan, snažan i eksplozivan nastup, sa atmosferom koja je više ličila na filmsku scenu nego na klasičan evrovizijski broj.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026

Vatra, mač i nastup koji se pamti

Momci iz Lavine pojavili su se u prepoznatljivim crnim futurističkim kostimima, nalik oklopima, sa metalnim detaljima, nitnama i upečatljivom scenskom šminkom.

U centru pažnje bio je frontmen Luka Aranđelović, koji je pesmu nosio moćnim vokalom i potpuno dominirao scenom.

Nakon što je Lavina završila pesmu „Kraj mene“, Luka Aranđelović se obratio publici i uzviknuo na engleskom:

"Evropo vrišti sa mnom".

Anketa Ko će pobediti na Evroviziji 2026? Moguć je izbor više odgovora Danska – Seren Torpegor Lun, Før vi går hjem 1.24% Nemačka – Sara Engels, Fire 1.49% Izrael – Noam Betan, Michelle 3.59% Belgija – Esila, Dancing on the ice 0.87% Albanija – Alis, Nân 1.11% Grčka – Akilas, Ferto 5.82% Ukrajina – Leleka, Ridnym 1.11% Australija – Delta Gudrem, Eclipse 3.09% Srbija – Lavina, Kraj mene 51.86% Malta – Ejdan, Bella 0.62% Češka – Danijel Žiška, Crossroads 0.5% Bugarska – Dara, Bangaranga 5.57% Hrvatska – Lelek, Andromeda 5.94% Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, Eins, zwei, trei 0.12% Francuska – Monro, Regarde 0.74% Moldavija – Satoši, Viva Moldova 0.62% Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, Liekinheitin 4.08% Poljska – Alicja, Pray 0.37% Litvanija – Lion Seka, Sólo quiero más 0.12% Švedska – Felicija, My system 0.87% Kipar – Antigoni, Jalla 2.6% Italija – Sal da Vinči, Per sempre si 3.22% Norveška – Jonas Lov, Ya ya ya 0.87% Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, Choke me 2.1% Austrija – Kozmo, Tanzschein 1.49% Glasaj

Taj momenat odmah je zapalio dvoranu. Publika je reagovala glasno, a fanovi su uzvratili vrištanjem i ovacijama, zbog čega je kraj srpskog nastupa delovao još snažnije i sirovije.

Video: Pavle Aranđelović uoči finala