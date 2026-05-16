Šta je Luka iz benda Lavina uzviknuo nakon nastupa na Evroviziji? Nema veze sa Srbijom
Predstavnici Srbije, grupa Lavina, upravo su nastupili u velikom finalu Evrovizije 2026 u Beču sa pesmom „Kraj mene“ i napravili pravi haos u dvorani.
Od prvih taktova bilo je jasno da Srbija ove godine ne igra na sigurno. Lavina je na scenu donela mračan, snažan i eksplozivan nastup, sa atmosferom koja je više ličila na filmsku scenu nego na klasičan evrovizijski broj.
Vatra, mač i nastup koji se pamti
Momci iz Lavine pojavili su se u prepoznatljivim crnim futurističkim kostimima, nalik oklopima, sa metalnim detaljima, nitnama i upečatljivom scenskom šminkom.
U centru pažnje bio je frontmen Luka Aranđelović, koji je pesmu nosio moćnim vokalom i potpuno dominirao scenom.
Nakon što je Lavina završila pesmu „Kraj mene“, Luka Aranđelović se obratio publici i uzviknuo na engleskom:
"Evropo vrišti sa mnom".
Taj momenat odmah je zapalio dvoranu. Publika je reagovala glasno, a fanovi su uzvratili vrištanjem i ovacijama, zbog čega je kraj srpskog nastupa delovao još snažnije i sirovije.
