Slušaj vest

Tokom nastupa Alisa Kalačija,predstavnika Albanije, novinari koji su se nalazili u media centru Evrovizije bodrili su ga mašući ne samo zastavom svoje zemlje, već i tzv. države Kosovo.

Iako su u jednom mahu sklonili zastavu pre samog početka manifestacije, albanski novinari su odlučili da Alisa ipak podrže kosovskom zastavom.

Alis je pre finala dao izjavu za neoficijelnu stranicu Eurovision Kosova, već je potom i ljubio zastavu.

00:05
Skandal! Albanski novinari mašu zastavom Albanije i tzv samoprozvane drzave Kosovo Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Ovaj video ide za Kosovo. Želim od srca da vam se zahvalim na svoj podršci i na ljubavi koju ste pružili mojoj pesmi i meni. Daću sve od sebe da vas učinim što ponosnijima i da vam makar delimično uzvratim za sve što ste vi meni dali. Hvala vam od srca, ne zaboravite da glasate za broj 13", rekao je Alis.

00:16
Skandal! Albanski novinari mašu zastavom Albanije i tzv samoprozvane drzave Kosovo Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Uživo prenos finalne večeri Evrovizije možete pratiti OVDE:

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustitePop kulturaPotpuna dominacija Lavine u finalu Evrovizije: Evropa je u transu zbog Srbije, ovacije u areni
Lavina Evrovizija
Pop kulturaSkandal na Evroviziji! Albanski predstavnici doneli zastavu lažne države Kosovo!
tzv kosovo zastava.jpeg
Pop kulturaSkandal na Evroviziji: Predstavnik Albanije ljubio zastavu tzv. Kosova, haos u bekstejdžu zbog delegacije
Screenshot 2026-05-14 222308.png
Pop kultura(ANKETA) Ko su vaši favoriti za pobedu na Evroviziji?
evrovizija 2026