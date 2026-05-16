Albanija nastavila da provocira Srbe: U krupnom kadru zastava Kosova, prešli sve granice na Evroviziji (Video)
Tokom nastupa Alisa Kalačija,predstavnika Albanije, novinari koji su se nalazili u media centru Evrovizije bodrili su ga mašući ne samo zastavom svoje zemlje, već i tzv. države Kosovo.
Iako su u jednom mahu sklonili zastavu pre samog početka manifestacije, albanski novinari su odlučili da Alisa ipak podrže kosovskom zastavom.
Alis je pre finala dao izjavu za neoficijelnu stranicu Eurovision Kosova, već je potom i ljubio zastavu.
"Ovaj video ide za Kosovo. Želim od srca da vam se zahvalim na svoj podršci i na ljubavi koju ste pružili mojoj pesmi i meni. Daću sve od sebe da vas učinim što ponosnijima i da vam makar delimično uzvratim za sve što ste vi meni dali. Hvala vam od srca, ne zaboravite da glasate za broj 13", rekao je Alis.
