Pogledajte ludilo u Beču tokom nastupa Lavine: Srpska trobojka se visoko vijorila uprkos provokacijama Albanije
Momci iz benda Lavina nastupili su deveti u velikom finalu Evrovizije u Beču, a u areni su ih bodrili srpski navijači. Trobojka se visoko viorila tokom njihovog nastupa uprkos provokacijama.
Naime, albanski novinari ponosno su pozirali sa svojom zastavom, ali i zastavom izmišljene zemlje tzv. države Kosovo. Ovo je samo jedna u nizu provokacija, ali Srbi se nisu obazirali.
Iz sveg glasa su podržali Nišlije koje su oduševile celu Evropu svojom energijom, talentom i vokalom.
Provokacije na račun Srbije
Kako se vidi na materijalima koji su se pojavili na mrežama, albanski predstavnik je tokom evrovizijskih aktivnosti dao izjavu za nelegitimnu stranicu „Eurovision Kosova“, a zatim je, prema tvrdnjama koje prate snimak, ljubio zastavu tzv. Kosova.Ovaj skandal napravio je pometnju među fanovima Evrovizije, budući da je predstavnik Albanije prekršio protokol o politizaciji na takmičenju.
Dodatnu buru izazvali su navodi da su novinari iz Albanije uneli zastavu tzv. Kosova u evrovizijski prostor, a potom njome i mahali tokom događaja povezanih sa takmičenjem.
