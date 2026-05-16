Momci iz benda Lavina nastupili su deveti u velikom finalu Evrovizije u Beču, a u areni su ih bodrili srpski navijači. Trobojka se visoko viorila tokom njihovog nastupa uprkos provokacijama.

Naime, albanski novinari ponosno su pozirali sa svojom zastavom, ali i zastavom izmišljene zemlje tzv. države Kosovo. Ovo je samo jedna u nizu provokacija, ali Srbi se nisu obazirali.

Iz sveg glasa su podržali Nišlije koje su oduševile celu Evropu svojom energijom, talentom i vokalom.

Provokacije na račun Srbije

Kako se vidi na materijalima koji su se pojavili na mrežama, albanski predstavnik je tokom evrovizijskih aktivnosti dao izjavu za nelegitimnu stranicu „Eurovision Kosova“, a zatim je, prema tvrdnjama koje prate snimak, ljubio zastavu tzv. Kosova.Ovaj skandal napravio je pometnju među fanovima Evrovizije, budući da je predstavnik Albanije prekršio protokol o politizaciji na takmičenju.

Dodatnu buru izazvali su navodi da su novinari iz Albanije uneli zastavu tzv. Kosova u evrovizijski prostor, a potom njome i mahali tokom događaja povezanih sa takmičenjem.

