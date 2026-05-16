Ovogodišnja Evrovizija ponovo je pokazala da na njenoj sceni nema ničeg „previše čudnog“. Ipak, čak i u konkurenciji teatralnih, mračnih i vizuelno prenaglašenih nastupa, predstavnik Litvanije, Lajon Čeka, uspeo je da zbuni, nasmeje, ali i zaintrigira publiku.

On je u finalu izveo pesmu „Sólo quiero más“, a već od prvog kadra bilo je jasno da Litvanija ove godine ne igra na kartu klasičnog pop nastupa. Lajon je na scenu izašao potpuno prekriven srebrnom bojom, zbog čega je mnoge podsetio na humanoidnog robota iz naučnofantastičnih filmova osamdesetih.

Litvanija, Evrovizija 2026, finale

Srebrni kostim, veštačka inteligencija i šest jezika

Posebno zanimljiv detalj, koji mnogi gledaoci nisu odmah primetili, jeste to što pesma kombinuje čak šest jezika. Upravo taj jezički miks dodatno pojačava utisak unutrašnjeg haosa i otuđenosti o kojoj pesma govori.

Tema numere vezuje se za veštačku inteligenciju, usamljenost i potragu za autentičnim osećanjima u svetu koji sve više liči na hladan, digitalni prostor.

„Kao evrovizijska verzija Blek mirora“

Reakcije publike bile su podeljene. Jedni su pohvalili hrabrost, koncept i umetničku ambiciju litvanskog predstavnika, dok su drugi priznali da im je ceo nastup bio previše naporan, konfuzan i vizuelno prenaglašen.

Na društvenim mrežama mnogi su se šalili da nastup izgleda kao „evrovizijska verzija Blek mirora“, aludirajući na poznatu seriju koja se bavi mračnim stranama tehnologije i modernog društva.

