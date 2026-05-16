Neverovatan skok nakon nastupa u finalu: Evo kakvo je stanje u finišu Evrovizije 2026
Svi finalisti Evrovizije 2026 završili su nastupe u Beču, a kladionice su odmah počele da reaguju. Iako se poredak menja iz minuta u minut, trenutno je jasno da je Finska i dalje glavni favorit za pobedu, dok je posle nastupa posebnu pažnju privukla Italija, koja je zabeležila skok u prognozama.
Prema aktuelnim podacima sajta EurovisionOdds, Finska je i dalje na prvom mestu, dok su u vrhu i Francuska, Danska, Grčka i Australija. Italija, koju predstavlja Sal da Vinči sa pesmom „Per sempre sì“, nalazi se među zemljama koje su pojačale poziciju nakon finalnog nastupa.
Italija skočila posle nastupa
Italijanski predstavnik Sal da Vinči izveo je emotivnu baladu „Per sempre sì“, a nakon njegovog nastupa kladionice su počele da beleže pomeranje Italije naviše.
Finska ostaje prvi favorit za pobedu. Iza nje se, prema trenutnim kladioničarskim procenama, nalaze Francuska, Danska, Grčka i Australija, dok se Italija probija među zemlje koje bi mogle da naprave iznenađenje.
Video: Uz pesmu Italije krenuo vozić u bekstejdžu