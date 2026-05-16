Svi finalisti Evrovizije 2026 završili su nastupe u Beču, a kladionice su odmah počele da reaguju. Iako se poredak menja iz minuta u minut, trenutno je jasno da je Finska i dalje glavni favorit za pobedu, dok je posle nastupa posebnu pažnju privukla Italija, koja je zabeležila skok u prognozama.

Prema aktuelnim podacima sajta EurovisionOdds, Finska je i dalje na prvom mestu, dok su u vrhu i Francuska, Danska, Grčka i Australija. Italija, koju predstavlja Sal da Vinči sa pesmom „Per sempre sì“, nalazi se među zemljama koje su pojačale poziciju nakon finalnog nastupa.

Italijanski predstavnik Sal da Vinči izveo je emotivnu baladu „Per sempre sì“, a nakon njegovog nastupa kladionice su počele da beleže pomeranje Italije naviše.

Finska ostaje prvi favorit za pobedu. Iza nje se, prema trenutnim kladioničarskim procenama, nalaze Francuska, Danska, Grčka i Australija, dok se Italija probija među zemlje koje bi mogle da naprave iznenađenje.

Anketa Ko će pobediti na Evroviziji 2026? Moguć je izbor više odgovora Danska – Seren Torpegor Lun, Før vi går hjem 1.53% Nemačka – Sara Engels, Fire 1.68% Izrael – Noam Betan, Michelle 3.06% Belgija – Esila, Dancing on the ice 0.99% Albanija – Alis, Nân 0.99% Grčka – Akilas, Ferto 5.88% Ukrajina – Leleka, Ridnym 0.92% Australija – Delta Gudrem, Eclipse 3.44% Srbija – Lavina, Kraj mene 47.59% Malta – Ejdan, Bella 0.69% Češka – Danijel Žiška, Crossroads 0.53% Bugarska – Dara, Bangaranga 6.34% Hrvatska – Lelek, Andromeda 5.88% Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, Eins, zwei, trei 0.15% Francuska – Monro, Regarde 1.45% Moldavija – Satoši, Viva Moldova 1.38% Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, Liekinheitin 4.74% Poljska – Alicja, Pray 0.46% Litvanija – Lion Seka, Sólo quiero más 0.38% Švedska – Felicija, My system 1.22% Kipar – Antigoni, Jalla 2.83% Italija – Sal da Vinči, Per sempre si 3.67% Norveška – Jonas Lov, Ya ya ya 0.99% Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, Choke me 2.06% Austrija – Kozmo, Tanzschein 1.15% Glasaj

Video: Uz pesmu Italije krenuo vozić u bekstejdžu