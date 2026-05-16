Slušaj vest

Svi finalisti Evrovizije 2026 završili su nastupe u Beču, a kladionice su odmah počele da reaguju. Iako se poredak menja iz minuta u minut, trenutno je jasno da je Finska i dalje glavni favorit za pobedu, dok je posle nastupa posebnu pažnju privukla Italija, koja je zabeležila skok u prognozama.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup Italije:

Italija, Evrovizija 2026 finale Foto: RTS Printscreen

Prema aktuelnim podacima sajta EurovisionOdds, Finska je i dalje na prvom mestu, dok su u vrhu i Francuska, Danska, Grčka i Australija. Italija, koju predstavlja Sal da Vinči sa pesmom „Per sempre sì“, nalazi se među zemljama koje su pojačale poziciju nakon finalnog nastupa.

Italija skočila posle nastupa

Italijanski predstavnik Sal da Vinči izveo je emotivnu baladu „Per sempre sì“, a nakon njegovog nastupa kladionice su počele da beleže pomeranje Italije naviše.

Evrovizija kladionice nakon nastupa u finalu.PNG
Foto: Printscreeen/eurovisionworld.com

Finska ostaje prvi favorit za pobedu. Iza nje se, prema trenutnim kladioničarskim procenama, nalaze Francuska, Danska, Grčka i Australija, dok se Italija probija među zemlje koje bi mogle da naprave iznenađenje.

Anketa

Ko će pobediti na Evroviziji 2026?

Moguć je izbor više odgovora

Uživo prenos finala Evrovizije možete pratiti OVDE:

Ne propustitePop kulturaPublika se smeje nastupu Litvanije, ali ovaj detalj niko nije primetio: Neverovatno je
Lion Čeka u dramatičnom kostimu tokom nastupa Litvanije na Evroviziji 2026 u Beču
Pop kulturaPogledajte ludilo u Beču tokom nastupa Lavine: Srpska trobojka se visoko vijorila uprkos provokacijama Albanije
2026-05-16 21_59_53-Inbox (2) - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Fir.png
Pop kulturaFinska ponovo zapalila Evrovizijsku scenu, evo zašto su apsolutni favoriti za pobedu: Magija na sceni
Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 pesmom Liekinheitin
Pop kulturaŠta je Luka iz benda Lavina uzviknuo nakon nastupa na Evroviziji? Nema veze sa Srbijom
2026-05-16 21_59_44-Inbox (2) - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Fir.png
Pop kulturaPotpuna dominacija Lavine u finalu Evrovizije: Evropa je u transu zbog Srbije, ovacije u areni
Lavina Evrovizija

 Video: Uz pesmu Italije krenuo vozić u bekstejdžu

00:12
Uz pesmu Italijana krenuo čak i vozić Izvor: MONDO