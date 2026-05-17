Voditeljka Kristina Radenković uključila se večeras tokom glasanja stručnih žirija u finalu Evrovizije 2026 i saopštila poene Srbije, a njen izgled odmah je privukao pažnju gledalaca.

Kristina se pojavila u veoma efektnom crnom izdanju, sa kožnom jaknom naglašenih ramena, talasastom kosom prebačenom preko ramena i upečatljivom scenskom šminkom. Iza nje se video prepoznatljiv beogradski kadar, zbog čega je uključivanje Srbije delovalo moćno, moderno i vrlo televizijski atraktivno.

Kristina Radenković čita glasove Srbije na Evroviziji 2026 Foto: Printscreen/RTS

Srbija dala 12 poena Italiji

Tokom čitanja glasova srpskog žirija, Kristina je saopštila da je maksimalnih 12 poena iz Srbije otišlo Italiji. Ovakva odluka stručnog žirija odmah je privukla pažnju, budući da je Italija nakon finalnog nastupa počela da beleži i rast na kladionicama.

Srbija trenutno, prema glasovima žirija, ima 38 poena. Od publike smo dobili 52 poena, što znači da u finalu imamo ikupno 90 poena. To nije bilo dovoljno za pobedu.

Ko je Srbiji dao poene?

Foto: Babiradpicture/75 / Sipa Press / Profimedia

Najveću podršku Srbija je dobila od komšija. Crna Gora i Hrvatska dale su Srbiji po 12 poena, što je izazvalo posebno oduševljenje domaće publike.

Pored njih, Srbija je dobila i:

  • 8 poena od Azerbejdžana
  • 5 poena od Grčke
  • 1 poen od Francuske
