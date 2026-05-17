Predstavnici Srbije, grupa Lavina, završili su ovogodišnje takmičenje na Evroviziji 2026 na 17. mestu. Naši predstavnici su u velikom finalu u Beču izveli pesmu „Kraj mene“, a iako su imali jedan od najenergičnijih nastupa večeri, to nije bilo dovoljno za borbu za sam vrh tabele.

Srbija je nakon glasanja stručnih žirija imala 38 poena, dok je od publike dobila još 52 poena. To znači da je Lavina finale završila sa ukupno 90 poena.

Lavina dobila podršku publike, ali ne dovoljno za pobedu

Nakon moćnog nastupa, u kojem su dominirali vatra, mračna scenografija, crni futuristički kostimi i prepoznatljiv stalak za mikrofon u obliku mača, očekivanja domaće publike bila su velika.

Frontmen grupe Luka Aranđelović dodatno je podigao atmosferu na kraju nastupa kada je publici poručio: „Europe, scream with me!“, što je izazvalo snažne reakcije u dvorani.

Ipak, kada su sabrani glasovi žirija i publike, Srbija je završila na 17. poziciji.

Srbija imala ukupno 90 poena

Prema rezultatima finala, Srbija je osvojila:

38 poena od stručnih žirija

52 poena od publike

Ukupno: 90 poena