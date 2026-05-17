Predstavnica Bugarske, pop zvezda Dara, pobedila je na Evroviziji 2026 u Beču sa pesmom „Bangaranga“, nakon što je osvojila ubedljivo najveću podršku publike.

Iako se tokom finalne večeri mnogo govorilo o favoritima, kladionicama i mogućim iznenađenjima, na kraju je publika jasno rekla svoje. Dara je eksplozivnim nastupom, snažnom energijom i pesmom koja se od prvog refrena pamti uspela da nadmaši konkurenciju i donese Bugarskoj veliku evrovizijsku pobedu. Njeno pravo ime je Darina Nikolajeva Jotova.

„Bangaranga“ zapalila Evropu

Dara je u finalu izvela pesmu „Bangaranga“, numeru koja spaja moderan pop, klupsku energiju i duboko ukorenjene elemente balkanskog i bugarskog muzičkog nasleđa.

Sama pevačica je ranije objasnila da je „Bangaranga“ za nju mnogo više od obične pop pesme. Naziv potiče iz jamajčanskog slenga i označava buku, metež, uzbunu, neku vrstu lepog haosa. Upravo tako je izgledao i njen nastup — kao kontrolisana eksplozija svetla, ritma, pokreta i energije koja je publiku podigla na noge.

Dara je ranije govorila da je u najdubljem sloju „Bangaranga“ povezana sa kukerima, drevnim bugarskim običajem u kojem muškarci obučeni u kostime od krzna, zvona i životinjskih maski prolaze kroz sela i prave veliku buku kako bi oterali zle duhove.

Dara već velika zvezda u Bugarskoj

Dara, pravim imenom Darina, ima 27 godina i dolazi iz Varne, grada na bugarskoj obali Crnog mora. Muzikom se bavi od detinjstva, a školovala se u Nacionalnoj školi umetnosti u Varni, gde je specijalizovala folklorno pevanje.

Dara je široj publici u Bugarskoj postala poznata još kao tinejdžerka, kada je sa 16 godina osvojila treće mesto u bugarskom X Factoru. Nakon toga potpisala je ugovor sa jednom od najvećih izdavačkih kuća u zemlji i nastavila da gradi uspešnu karijeru.

Od „The Voice“ mentorke do evrovizijske pobednice

Pre Evrovizije, Dara je već imala niz hitova u Bugarskoj, među kojima su i pesme „Thunder“ i „Call Me“. Bila je i mentorka mladim muzičarima u šouu „The Voice of Bulgaria“ 2021. i 2022. godine.

Prošle godine objavila je album „ADHDARA“, koji je opisala kao svoje najličnije izdanje do sada. Album je nastao nakon što joj je u odraslom dobu dijagnostikovan ADHD, a kroz pesme je želela da prikaže sve suprotnosti koje nosi u sebi — haos, osetljivost, vatru i slobodu.

Sve to večeras je donela na evrovizijsku scenu.

Video: Dara o Željku Josimoviću