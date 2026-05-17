Slušaj vest

Dara iz Bugarske je sa vrcavim hitom "Bangaranga" pobedila na ovogodišnjoj, jubilarnoj Evroviziji. Na drugom mestu našao se Izrael, a na trećem Rumunija. Srbija je završila takmičenje na 17. mestu

Evrovizijske kladionice su ove godine potpuno podbacile jer su sve vreme pobedu predviđale Finskoj, a odmah za njima je bila Grčka. Međutim, ovaj scenario se nije desio.

Bugarska proslavlja pobedu na Evroviziji Foto: RTS Pritnscreen

Evropa će sada uživati u novim hitu iz Bugarske, a ovo su reči pesme koje će se pevati do naredne godine. "Bangarang“ je izraz iz jamajčanskog patoisa koji znači nered, pobunu, metež ili nestašluk.

Bangaranga

Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svetlima
Niko večeras neće spavati
Dobrodošao u pobunu
Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svetlima
Niko večeras neće spavati
Dobrodošao u pobunu 

(Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran—) Zaslepljujuća svetla
Dobrodošao u pobunu
(Ja, ja, ja, ja) Ja sam bangaran

Na ivici sam, osećam to iznutra
Tela na telima, zaglavljena sam, spremna da poletim, oh
Ja, ja
Spremna sam da izgubim razum, razum (Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran—) Bangaranga,

Ja sam buntovnica, ja sam legenda
Pokreće me sloboda
Pusti me da te zapalim, da te zapalim, pusti me da te zapalim
Hajde, pusti me da te uvučem tako duboko, ostaviću te bez snage

Ja sam bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) Ja sam bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) 

Ne propustitePop kulturaKo je Dara iz Bugarske? Pobedila na Evroviziji pesmom "Bangaranga", evo šta znače ti stihovi za nju
Dara, predstavnica Bugarske pobedila na Evroviziji 2026
Pop kulturaZa Srbiju je takmičenje na Evroviziji završeno: Momci iz Lavine dobili naklonost ovih zemalja
Lavina Evrovizija
Pop kulturaMeđunarodni skandal zbog nastupa Hrvatske: Kontroverze napravile pometnju oko grupe Lelek i pesme "Andromeda"
Grupa Lelek, Evrovizija 2026
Pop kulturaLegendarna Verka Serdjučka se vratila na Evroviziju: Pogledajte kako izgleda 19 godina od hit nastupa
Verka Serdjučka nastupa u revijalnom delu finala Evrovizije 2026

00:42
Slavi se pobeda Bugarske i Dare u Beču Izvor: MONDO