Ovo je tekst pobedničke pesme Evrovizije: Dara iz Bugarske je pokorila Evropu ovim rečima!
Dara iz Bugarske je sa vrcavim hitom "Bangaranga" pobedila na ovogodišnjoj, jubilarnoj Evroviziji. Na drugom mestu našao se Izrael, a na trećem Rumunija. Srbija je završila takmičenje na 17. mestu
Evrovizijske kladionice su ove godine potpuno podbacile jer su sve vreme pobedu predviđale Finskoj, a odmah za njima je bila Grčka. Međutim, ovaj scenario se nije desio.
Evropa će sada uživati u novim hitu iz Bugarske, a ovo su reči pesme koje će se pevati do naredne godine. "Bangarang“ je izraz iz jamajčanskog patoisa koji znači nered, pobunu, metež ili nestašluk.
Bangaranga
Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svetlima
Niko večeras neće spavati
Dobrodošao u pobunu
Oživi
Prepusti se zaslepljujućim svetlima
Niko večeras neće spavati
Dobrodošao u pobunu
(Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran—) Zaslepljujuća svetla
Dobrodošao u pobunu
(Ja, ja, ja, ja) Ja sam bangaran
Na ivici sam, osećam to iznutra
Tela na telima, zaglavljena sam, spremna da poletim, oh
Ja, ja
Spremna sam da izgubim razum, razum (Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga
(Ja sam bangaran—) Bangaranga,
Ja sam buntovnica, ja sam legenda
Pokreće me sloboda
Pusti me da te zapalim, da te zapalim, pusti me da te zapalim
Hajde, pusti me da te uvučem tako duboko, ostaviću te bez snage
Ja sam bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) Ja sam bangaran—
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran—)
(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)