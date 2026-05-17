Evrovizijske kladionice su ove godine potpuno podbacile jer su sve vreme pobedu predviđale Finskoj, a odmah za njima je bila Grčka. Međutim, ovaj scenario se nije desio.

Bugarska proslavlja pobedu na Evroviziji

Evropa će sada uživati u novim hitu iz Bugarske, a ovo su reči pesme koje će se pevati do naredne godine. "Bangarang“ je izraz iz jamajčanskog patoisa koji znači nered, pobunu, metež ili nestašluk.

Bangaranga



Oživi

Prepusti se zaslepljujućim svetlima

Niko večeras neće spavati

Dobrodošao u pobunu

Oživi

Prepusti se zaslepljujućim svetlima

Niko večeras neće spavati

Dobrodošao u pobunu

(Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(Ja sam bangaran—) Zaslepljujuća svetla

Dobrodošao u pobunu

(Ja, ja, ja, ja) Ja sam bangaran

Na ivici sam, osećam to iznutra

Tela na telima, zaglavljena sam, spremna da poletim, oh

Ja, ja

Spremna sam da izgubim razum, razum (Ja sam bangaran—) Bangaranga, bangaranga, bangaranga

(Ja sam bangaran—) Bangaranga,

Ja sam buntovnica, ja sam legenda

Pokreće me sloboda

Pusti me da te zapalim, da te zapalim, pusti me da te zapalim

Hajde, pusti me da te uvučem tako duboko, ostaviću te bez snage

Ja sam bangaran—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga) Ja sam bangaran—

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga, ja sam bangaran—)

(Bangaranga, bangaranga, bangaranga)