Pobednica Evrovizije 2026, bugarska pevačica Dara, posle trijumfa u Beču postala je jedno od najtraženijih imena u Evropi. Pesmom „Bangaranga“ donela je Bugarskoj prvu pobedu na ovom takmičenju, a publiku je osvojila energijom, snažnim nastupom i neobičnim spojem modernog popa i folklorne simbolike.

Srce pobednice Evrovizije je zauzeto

Pre nego što je osvojila Evropu, Dara je već bila velika zvezda u Bugarskoj. Publika ju je upoznala kroz bugarski „Iks Faktor“, a kasnije je izgradila uspešnu pop karijeru, imala milione pregleda i slušanja i bila mentorka mladim pevačima u šouu „The Voice of Bulgaria“. Zvanični sajt Evrovizije navodi da su njene pesme i spotovi prikupili više od 80 miliona slušanja i pregleda, kao i da je 2025. objavila album „ADHDARA“.

Međutim, iza scene, Dara već neko vreme živi i svoju ljubavnu priču. Bugarski mediji su prošle godine preneli da se pevačica udala za svog verenika, doktora Ervina Ivanova. Vest nije objavila klasičnim saopštenjem, već kratkim videom na društvenim mrežama, u kojem se pojavila u beloj venčanici, okružena deverušama, uz poruku da se upravo udala.

Ko je suprug pobednice Evrovizije?

Darin suprug dr Ervin Ivanov je farmakolog. Bugarski portali navode da ima oko 35 godina i da je povezan sa naučnim radom u oblasti lekova i terapija, uključujući istraživanja koja se odnose na kanabinoide i ekstrakte kanabisa.

Njihova veza ranije je takođe privlačila pažnju javnosti. Prema pisanju bugarskih medija, veridba se dogodila tokom putovanja na Tajland, a par je tada srećne vesti podelio uz romantične objave. Pojedini mediji su pisali i da je Dara pesmu „Only Mine“, odnosno „Samo moj“, posvetila upravo svom partneru.

