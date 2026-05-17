Dara pobednica Evrovizije 2026 govorila o Željku Joksimoviću i pesmi Lane moje

Slušaj vest

Bugarska pevačica Dara, pobednica Evrovizije 2026, posle trijumfa u Beču postala je jedno od najtraženijih muzičkih imena u Evropi. Pesmom „Bangaranga“ donela je Bugarskoj prvu pobedu na ovom takmičenju, a publiku je osvojila eksplozivnom energijom, scenskom sigurnošću i neobičnim spojem modernog popa i folklorne simbolike.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen nastup:

1/12 Vidi galeriju Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale) Foto: RTS Printscreen

Ipak, regionalnoj publici posebno je zanimljiv jedan detalj iz perioda pre njenog evrovizijskog trijumfa. Dara je, naime, pred takmičenje snimila novu verziju pesme „Lane moje“, kojom je Željko Joksimović 2004. godine predstavljao Srbiju i Crnu Goru na Evroviziji i osvojio drugo mesto.

Dara nije krila oduševljenje Željkom

Dara pobednica Evrovizije 2026 Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Bugarska pevačica je govorila o saradnji sa Joksimovićem i priznala da je posebno impresionirana njegovim talentom i načinom na koji je napisana pesma „Lane moje“.

„Melodija je nešto što ostane u glavi. Činjenica što se tako lako peva, kao da voda prolazi kroz telo. Kad sam ga upoznala, pitala sam ga da li je sam napisao pesmu. Mislim da nije ni svestan koliko je talentovan. Svi u mom okruženju su bili oduševljeni saradnjom“, rekla je Dara za Mondo.

Poslušajte u videu njenu izjavu:

01:08 Dara o Željku Joksimoviću i pesmi “Lane moje: Otkrila nam da li su se čuli pred Evroviziju Izvor: MONDO

Njene reči brzo su privukle pažnju domaće publike, posebno zato što je „Lane moje“ jedna od najvoljenijih evrovizijskih pesama sa ovih prostora i numera koja se i danas pamti kao jedan od najvećih uspeha Srbije i Crne Gore na ovom takmičenju.

Video: Bugarska predstavnica na srpskom poslala poruku Lavini