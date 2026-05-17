Finale Evrovizije 2026 donelo je mnogo nastupa o kojima se priča, ali se posle završetka takmičenja na društvenim mrežama posebno izdvojila predstavnica Kipra, Antigoni Bakston. Ona je u finalu nastupila pod rednim brojem 21, ali pažnja publike nije ostala samo na sceni, kostimu i pesmi, već se vrlo brzo preusmerila na njen vokal.

Na društvenoj mreži Iks počeli su da se šire snimci njenog takozvanog „izolovanog“ glasa, odnosno vokala izdvojenog od muzike i prateće matrice. I dok kompletan nastup uz muziku nije zvučao toliko problematično, komentatori tvrde da se u toj verziji čuje potpuno drugačija slika.

„Slušate na sopstvenu odgovornost“

Korisnici društvenih mreža nisu štedeli predstavnicu Kipra. Uz snimke izolovanog vokala masovno su se delili komentari da se klip sluša „na sopstvenu odgovornost“, a pojedini su se šalili da je Antigoni tokom izvlačenja rednog broja za finale zapravo osvojila „vaučer za časove pevanja“.



Takvi komentari brzo su se proširili među evrovizijskim fanovima, koji svake godine posebno analiziraju nastupe nakon finala — od kostima i kamere do vokala, matrice i scenskog nastupa. Kiparska predstavnica tako se našla u neugodnoj situaciji, jer su šale na račun njenog pevanja postale jedna od viralnih tema posle finala.

Pobedila Bugarska

Dara je pesmom „Bangaranga“ osvojila Evropu i pobedila sa ukupno 516 poena, a posebno se izdvojila po ogromnoj podršci publike. Njen nastup bio je brz, glasan, siguran i napravljen tako da publiku uvuče u ritam već od prvih sekundi.

Dara je ranije govorila da naziv „Bangaranga“ označava buku, metež i neku vrstu lepog haosa.

