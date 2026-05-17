Pobednica Evrovizije 2026, bugarska zvezda Dara, i srpski predstavnik Luka Aranđelović, frontmen grupe Lavina, imaju neočekivanu umetničku poveznicu koja je oduševila evrovizijske fanove u regionu.

Naime, devojka Luke Aranđelovića, koja je na TikToku prepoznatljiva pod umetničkim imenom marcy.tettt, otkrila je zanimljiv detalj iz svoje karijere — bila je angažovana na oslikavanju haljine koju je Dara nosila za potrebe jednog svog muzičkog spota.

Umetnička saradnja pre evrovizijskog spektakla

Ovaj podatak posebno je privukao pažnju nakon što je Dara odnela pobedu na Evroviziji pesmom „Bangaranga“, dok je Lavina predstavljala Srbiju sa numerom „Kraj mene“.

Iako se na prvi pogled čini da su se putevi bugarske pobednice i srpskog benda ukrstili tek na velikoj evrovizijskoj sceni, ispostavilo se da je umetnička veza postojala i ranije - kroz rad devojke Luke Aranđelovića. Ona je, kako je otkrila na društvenim mrežama, radila na specifičnom i kreativnom zadatku: oslikavanju Darine haljine za spot.

Fanovi oduševljeni neočekivanom povezanošću

Ova zanimljivost izazvala je brojne reakcije među ljubiteljima Evrovizije, jer pokazuje da se umetnici iz regiona međusobno prate, podržavaju i sarađuju i pre nego što se nađu pod reflektorima najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Dara je ove godine postala glavna zvezda Evrovizije, dok je Lavina nastupom u finalu ostavila snažan utisak na publiku. Zbog toga je ova mala, ali veoma zanimljiva poveznica dodatno privukla pažnju domaćih fanova.

Ljubav i podrška iza Luke Aranđelovića

Iza uspeha Luke Aranđelovića stoji i snažna emotivna podrška. Frontmen grupe Lavina je u dugogodišnjoj vezi sa Marijom, koja mu je, kako se može videti po njihovim objavama i podršci tokom evrovizijskog procesa, bila veliki oslonac.

Dok je Luka sa bendom prolazio kroz probe, nastupe, pritisak finala i pažnju javnosti, njegova partnerka bila je uz njega i pratila svaki korak tog puta. Njena kreativna veza sa Darom sada je samo dodatno začinila celu evrovizijsku priču.

