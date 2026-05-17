Bugarska pevačica Dara, pobednica 70. jubilarne Evrovizije, obratila se medijima nakon velikog trijumfa u Beču, gde je sa pesmom „Bangaranga“ donela Bugarskoj istorijsku pobedu.

Vidno uzbuđena i emotivna, Dara nije skrivala da je zatečena konačnim rezultatom, ali ni koliko joj znači podrška koju je dobila od publike širom Evrope.

Dara pobednica Evrovizije 2026

Na konferenciji za novinare održanoj odmah nakon proglašenja pobednika, Dara je priznala da još ne može da poveruje šta se dogodilo.

„Ovo je neverovatno, ja ne mogu da verujem šta mi se dešava“, poručila je pobednica Evrovizije, još pod utiskom velikog finala i pobedničkog trenutka.

Njena pesma „Bangaranga“ tokom finala je izazvala snažnu reakciju publike, a upravo je podrška gledalaca bila ključna za njen ubedljiv trijumf.

Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale) Foto: RTS Printscreen

Dara se posebno zahvalila svima koji su, kako je rekla, osetili energiju pesme i povezali se sa onim što ona nosi.

Želim da se zahvalim svima koji su osetili pesmu ‘Bangaranga’, koji su se povezali sa tom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno jedino ime, a to je Bog, i da mi svi pričamo jednim jezikom – jezikom muzike. Muzika je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost, čini da se osećamo kao jedno“, istakla je Dara.

Pobednica Evrovizije naglasila je i koliko joj je značilo celokupno iskustvo učešća na takmičenju. Kako je rekla, tokom boravka u Beču osećala je podršku, sigurnost i pripadnost.

„Zahvalna sam na prilici da budem deo Evrovizije. Svakog dana provedenog ovde osećala sam se sigurno, zaštićeno, voljeno i podržano. Osetila sam da mogu sve što zamislim i zaista mislim da je evrovizijska zajednica neverovatna. Mnogo ćete mi nedostajati“, rekla je Dara.

