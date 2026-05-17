Slušaj vest

Jubilarno, 70. izdanje Evrovizije, održano u Beču, završeno je trijumfom Bugarske. Evropska publika i stručni žiriji izabrali su novog pobednika, a titulu je odnela bugarska predstavnica Dara sa energičnom numerom "Bangaranga".

Pogledajte u galeriji nastup Bugarske na Evroviziji:

1/12 Vidi galeriju Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale) Foto: RTS Printscreen

Dominacija Bugarske i konačan poredak

Kao apsolutni miljenik gledalaca, Dara je osigurala prvo mesto sa ukupno 516 poena, ostavivši iza sebe drugoplasirani Izrael, koji je sakupio 343 boda. Treću poziciju zauzela je Rumunija sa 296 bodova. Što se tiče predstavnika iz regiona, Hrvatska je takmičenje završila na 15. mestu, dok je grupa Lavina iz Srbije zauzela 17. poziciju.

Razmena maksimalnih poena u regionu

Iako su se plasirali na sredinu tabele, predstavnici Srbije i Hrvatske uživali su ogromnu međusobnu podršku. Gledaoci u Srbiji dodelili su maksimalnih 12 poena komšijama iz Hrvatske. Sličan scenario viđen je i sa druge strane granice - hrvatska publika je bila oduševljena nastupom benda Lavina i pesmom "Kraj mene", te im je dodelila maksimalnu ocenu.

Glasovi publike iz Srbije, Evrovizija 2026 Foto: Printscreen/RTS

Srpski predstavnici iz Hrvatske dobili 24 boda, tamošnji žiri, baš kao i publika, Srbiju stavio na prvo mesto. S druge strane, publika u Srbiji je nakon Hrvatske, kojoj je udelila 12 poena, najviše glasala za Bugarsku (10 bodova) i Grčku (8 bodova), dok je srpski stručni žiri svojih 12 poena namenio Italiji.

Učesnici velikog finala

U borbi za prestižni trofej u Beču učestvovalo je ukupno 25 zemalja. Na bini su se, pored pobednice i nagrađenih, smenjivali predstavnici Danske, Nemačke, Belgije, Albanije, Ukrajine, Australije, Malte, Češke, Velike Britanije, Francuske, Moldavije, Finske, Poljske, Litvanije, Švedske, Kipra, Norveške i domaćina Austrije.

Pogledajte video: Grupa Lelek o pobedi Dare iz Bugarske