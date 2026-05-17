Slušaj vest

Pobeda na jubilarnoj, 70. Evroviziji u Beču pripala je Bugarskoj, a glavna zvezda večeri bila je Dara, koja je pesmom "Bangaranga" osvojila srca širom kontinenta.

Koje je Darino pravo ime?

Iza umetničkog imena Dara stoji Darina Nikolajeva Jotova, rođena 1998. godine u Varni. Svoj muzički put započela je vrlo mlada, a široj javnosti postala je poznata 2015. godine, kada je kao sedamnaestogodišnjakinja zauzela treće mesto u bugarskoj verziji takmičenja "X Faktor".

Pogledajte kako je Dara proslavila pobedu:

1/6 Vidi galeriju Bugarska proslavlja pobedu na Evroviziji Foto: RTS Pritnscreen

Nakon tog uspeha, potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom "Virginia Records". Njen prvi singl "K'vo ne chu" odmah je zavladao bugarskim top-listama, a uspeh se nastavio i verzijom na engleskom jeziku. Do sada je objavila dva studijska albuma - "Rodena takava" i "Adhdara". Pored pevanja, dokazala se i kao vokalni trener u šou-programu "The Voice of Bulgaria", gde je svoje kandidate dva puta dovela do pobede.

Milionski pregledi i balkanska slava

Dara danas važi za ključnu figuru bugarske pop scene. Njen prepoznatljiv glas i energični nastupi doneli su joj status regionalne zvezde, a njene pesme i spotovi na internet platformama beleže preko 80 miliona slušanja i pregleda.

Šta simbolizuje pobednička "Bangaranga"?

Pobednička numera izabrana je putem nacionalnog izbora krajem februara, gde je "Bangaranga" trijumfovala nad ostalim predlozima. Reč je o dinamičnoj dens-pop pesmi koja slavi unutrašnju snagu i pobedu nad anksioznošću.

Pogledajte kako je izgledao nastup pobednice Evrovizije 2026:

1/12 Vidi galeriju Bugarska, Evrovizija 2026 (Finale) Foto: RTS Printscreen

"Bangaranga je pop muzika s folklornim elementima. Sama reč potiče iz jamajčanskog slenga i znači 'buka', 'komešanje', to je prelep nered. Ima tu sirovu, fonetsku moć koja prevazilazi prevod, osetite je i pre nego što je razumete", objasnila je Dara za "Independent".

Umetnica dodaje da je pesma podseća na kukere, tradicionalni bugarski običaj teranja zlih duhova maskiranim povorkama.

Privatni život i podrška partnera

Pobednica Evrovizije uživa u srećnom braku sa doktorom Ervinom Ivanovom, koji je po struci farmakolog.

Dara seče svadbenu tortu sa mužem Foto: instagram/remitoin

Ivanov se bavi naučnim istraživanjima u oblasti novih terapija i lekova. Njihova romansa privukla je veliku pažnju medija, naročito nakon veridbe na Tajlandu. Spekuliše se da je upravo njemu posvećena njena emotivna pesma "Only Mine".

Pogledajte video: Grupa Lelek o pobednici Evrovizije