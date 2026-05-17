Veliko finale 70. Evrovizije u Beču, pored muzičkih uzbuđenja, obeležili su i napeti momenti u dvorani Štathale. Tokom procesa saopštavanja poena, predstavnici Izraela suočili su se sa veoma burnom reakcijom prisutne publike.

Salve zvižduka tokom glasanja

Incidenti su počeli čim se na velikom ekranu pojavila slika iz telavivskog studija, a zvižduci su postajali sve glasniji svaki put kada bi neka od nacionalnih delegacija dodelila bodove Izraelu. Atmosfera u dvorani postala je izrazito neprijatna u trenucima kada je voditeljski par pokušavao da održi red, ali negodovanje hiljada ljudi u publici bilo je gotovo nemoguće nadglasati.

Na udaru i navijači u publici

Napetost se sa glasanja prenela i na tribine bečke dvorane. Kamere i prisutni posetioci zabeležili su momente u kojima su izviždani i fanovi koji su u rukama držali zastave Izraela. Svaki kadar u prenosu koji je prikazivao izraelske simbole ili navijače izazivao je glasne proteste i negodovanje ostatka dvorane, što je još jednom potvrdilo koliko su političke tenzije bile prisutne i na ovogodišnjem takmičenju.

Trijumf Bugarske i konačan plasman

Uprkos burnim reakcijama u dvorani, takmičenje je završeno proglašenjem pobednika. Laskavu titulu i pobednički trofej u Bugarsku je odnela Dara sa pesmom "Bangaranga", osvojivši ukupno 516 bodova.

Iako je bio izviždan, Izrael je takmičenje završio na visokom drugom mestu sa 343 boda, dok je treća bila Rumunija sa 296 bodova. Predstavnici iz našeg regiona ostvarili su solidne rezultate: Hrvatska je zauzela 15. mesto, dok je Srbija i grupa Lavina takmičenje završila na 17. poziciji u ukupnom poretku.

