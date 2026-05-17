Nakon što je bugarska predstavnica Dara sa pesmom "Bangaranga" trijumfovala na Evroviziji 2026, u domaćoj javnosti pokrenuta je velika diskusija o raspodeli glasova. Posebnu pažnju izazvao je kontrast u glasanju komšijskih stručnih žirija: dok je hrvatski žiri srpskoj grupi Lavina dodelio maksimalnih 12 poena, predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod.

Glasovi žirija Srbije

Ko je činio srpski stručni žiri?

Radio-televizija Srbije je ove godine imenovala prošireni sastav komisije, koji je činilo sedam članova. Listu onih koji su odlučivali o sudbini poena predvodila su istaknuta muzička imena:

Dušan Alagić

Ivan Mileusnić

Mateja Blažić

Anđela Vranić Lores

Aleksandra Kovač

Jelena Tomašević

Marija Marić Marković – Mari Mari

Ovo je prva godina od 2022. u kojoj se sistem glasanja vratio na odnos 50/50 između publike i struke tokom svih takmičarskih večeri.

Kako je prošla grupa "Lavina"?

Srpski predstavnici su u finalu zauzeli 17. poziciju sa ukupno 96 bodova. Iako je publika bila naklonjenija i bendu dodelila 58 bodova, stručni žiriji su bili znatno stroži, dajući im tek 38 poena.

Kada je reč o podršci žirija iz inostranstva, najviše ocene (po 12 bodova) stigle su iz Crne Gore i Hrvatske. Ostatak bodova prikupljen je iz Azerbejdžana (8), Grčke (5) i Francuske (1). Podrška gledalaca bila je nešto šira. Pored maksimalnih 12 bodova iz Crne Gore i Hrvatske, visoka ocena (10) stigla je iz Rumunije. Simboličan broj poena (po 3) uputili su gledaoci iz Gruzije, Albanije, Ukrajine i Finske, dok su poene još dodelile Češka, Malta, Moldavija, Poljska i Litvanija.

Raspodela srpskih poena: Žiri vs. Publika

Glasanje iz Srbije pokazalo je jasnu razliku u ukusima između naroda i struke.

Glasovi publike iz Srbije, Evrovizija 2026

Favoriti srpskog žirija: Maksimalnih 12 bodova otišlo je u Grčku, dok je Italija dobila 10. Visoko su ocenjene Malta (8) i pobednica Bugarska (7). Manji broj bodova dobile su Danska, Norveška, Izrael, Moldavija, Australija i Poljska.

Favoriti srpske publike: Gledaoci u Srbiji su, sasvim suprotno žiriju, 12 bodova dali Hrvatskoj. Drugo mesto pripalo je Bugarskoj (10), a treće Grčkoj (8). Na listi miljenika publike našli su se još Rumunija, Italija, Moldavija, Izrael, Australija, Finska i Albanija.

Pogledajte video: Dara proslavila pobedu na Evroviziji