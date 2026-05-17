Nakon finalne večeri 70. Evrovizije u Beču, jedna od glavnih tema u regionu postao je nesrazmer u bodovanju između Srbije i Hrvatske. Dok je publika iz Srbije pesmu "Andromeda" nagradila sa maksimalnih 12 poena, domaći stručni žiri grupi Lelek nije dodelio nijedan bod. Ova odluka izazvala je brojne reakcije, naročito zbog činjenice da je Hrvatska srpskom predstavniku, bendu Lavina, dala ukupno 24 poena - po 12 od žirija i od publike.

Prvi utisci grupe Lelek nakon finala

Uprkos kontroverzama oko glasova, hrvatske predstavnice ne kriju zadovoljstvo svojim nastupom i postignutim rezultatom.

"Na evroviziјskoј sceni u finalu, osećale smo se kao kraljice! Dale smo sve od sebe, a u finalu smo u potpunosti osetile prisustvo publike. Srećne smo! Hvala od srca svima koјi su glasali i naviјali za nas," izjavile su članice grupe Lelek za portal Jutarnji.hr neposredno nakon završetka takmičenja.

Hrvatice su završile na 15. mestu, što se poklopilo sa prognozama svetskih kladionica. One su takođe pohvalile pobednicu Daru iz Bugarske, ističući da bi joj i same dale maksimalne bodove da su mogle.

Odnos sa srpskim predstavnicima i delegacijom

Iako je izostanak bodova od srpskog žirija podigao prašinu, devojke ističu da to nije narušilo njihove odnose sa kolegama iz Srbije.

"Nemamo ništa protiv benda Lavina, zapravo, družili smo se u Beču i momci su nam rekli da nam pružaјu maksimalnu podršku," poručile su one, stavljajući fokus na kolegijalnost umesto na politiku glasanja.

Reč šefa delegacije

Zadovoljstvo nije krio ni Tomislav Štengl, vođa hrvatskog evrovizijskog tima, koji smatra da je misija u Beču uspešno obavljena.

"Zadovoljni smo rezultatom. Završili smo na sredini liste finalista, što smo i očekivali. Devoјke su јednostavno bile fenomenalne u finalu, zaista su dale sve od sebe. Zadovoljne su, mi iz delegaciјe smo zadovoljni uspehom koјi su postigle u Beču, kako u mediјskom smislu, tako i u plasmanu na Evroviziјi. Bilo јe sјaјno sarađivati sa grupom Lelek u Beču: uradili su odličan posao, trudili smo se da im pomognemo koliko smo mogli. Hvala im puno na trudu, radu, energiјi i ljubavi koјu su pokazali svima," zaključio je Štengl.

Zahvaljujući pobedi Dare i njene pesme "Bangaranga", Evrovizija će se naredne godine prvi put u istoriji organizovati u Bugarskoj.

